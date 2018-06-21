Вертикальне ТБ: Instagram збирається конкурувати з YouTube?

Копирайт изображения Instagram

Instagram випустив оновлення, що дає можливість публікувати довготривалі - до 60 хвилин - вертикальні відео.

Instagram-ТБ, або ж IGTV, уперше дозволить користувачам створювати контент, що перевищує нинішній часовий ліміт соцмережі у 60 секунд.

Поки що неясно, чи буде в 60-хвилинних відео реклама - чи користувачі платитимутьза довготривалий контент - як це вже відбувається на YouTube. За словами засновника Instagram Кевіна Систрома, поки що поспіху із цим немає.

У соцмережі кажуть, що обрали вертикальний формат відео - бо це "природній спосіб", у який люди користуються своїми смартфонами.

Експерт з питань технологій Алекс Бріннанд каже, що тривалі відео посилять позиції Instagram серед мобільних соцмереж. "Ми ще побачимо силу Instagram. Я впевнений, що на інших платформах зараз ведеться багато розмов про те, наскільки великою загрозою це стане, і це дійсно так", - вважає він.

Що таке IGTV?

Зараз найдовший контент, який ви можете завантажити у стрічку Instagram - це 60 секунд. Інстаграм-історії дозволяють відео-контент до 15 секунд, але вони зникають через добу.

Нова платформа буде окремим додатком, а також існуватиме на домашніх сторінках користувачів Instagram.

Копирайт изображения Instagram

За словами Кевіна Систрома, соцмережа хоче змінити те, як люди виготовляють та дивляться відео - здійснивши відхід від традиційних медіа, як-от комп'ютер чи телевізор.

"Усі опитування показують, що люди проводять все менше і менше часу перед телевізорами і натомість все більше і більше - зі смартфонами", - каже він.

Як це працюватиме?

Досі публікувати дописи в Instagram можна було лише з мобільних пристроїв. Та тепер до IGTV можна буде завантажувати контент зі стаціонарних комп'ютерів - і він отримуватиме унікальну адресу.

Кожен користувач матиме свій канал, як і в YouTube, де зберігатимуться його відео.

Якщо у вас вже є Інстаграм-акаунт, ви отримаєте свій канал, щойно оновите додаток.

Чи будуть там обмеження?

Як і деінде в Instagram, IGTV керуватиметься загальними правилами спільноти. За ними, користувачам не можна поширювати насильницький, дискримінаційний, ненависний контент, а також оголеність.

Копирайт изображения Instagram Image caption Вкладка IGTV з'явиться неподалік кнопки "повідомлення"

Проте керівник соцмережі підтвердив, що на новій платформі кожне відео схвалюватиметься адміністрацією перед завантаженням.

Раніше цього року YouTube довелося вибачатися за невчасне реагування, коли одна із його зірок - Логан Пол - завантажив відео із тілом самогубці у лісі в Японії.

Великі надії Instagram на вертикальні відео

Аналіз кореспондента BBC з питань технологій Дейва Лі

Довготривалі вертикальні відео - які працюватимуть і в основному Інстаграм-додатку, а також матимуть свій окремий - надзвичайно важливі для материнської компанії Instagram - Facebook.

Молодь дедалі більше вбачає у соцмережі Facebook платформу, радше, для батьків і дідусів. Натомість, підлітки і 20-річні переходять на Snapchat - для швидкої комунікації, і на YouTube - для тривалих переглядів контенту.

Вони уникають кітчевих програм традиційних мовників - віддаючи перевагу панібратській близькості інтернет-зірок.

Чи можна їх винити? Те, що вони віддають перевагу тінейджерам, які знімають відео прямо у своїх кімнатах, аніж дорослим за переговорними столами - доволі очевидно.

Із IGTV, Інстаграм - як він уже робив раніше - копіює оновлення, які вже запровадили інші. У соцмережі припускають, що її масштаби і ресурси зможуть зробити їхню версію лідером - навіть якщо й запізнілим.

Так Інстаграм уже успішно скопіював "історії" зі Snapchat - коли люди публікують фото чи відео, які зникають через добу.

Тож наступний крок услід за YouTube-зірками - тут цілком логічний.

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