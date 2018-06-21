Вертикальне ТБ: Instagram збирається конкурувати з YouTube?
Instagram випустив оновлення, що дає можливість публікувати довготривалі - до 60 хвилин - вертикальні відео.
Instagram-ТБ, або ж IGTV, уперше дозволить користувачам створювати контент, що перевищує нинішній часовий ліміт соцмережі у 60 секунд.
Поки що неясно, чи буде в 60-хвилинних відео реклама - чи користувачі платитимутьза довготривалий контент - як це вже відбувається на YouTube. За словами засновника Instagram Кевіна Систрома, поки що поспіху із цим немає.
У соцмережі кажуть, що обрали вертикальний формат відео - бо це "природній спосіб", у який люди користуються своїми смартфонами.
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Експерт з питань технологій Алекс Бріннанд каже, що тривалі відео посилять позиції Instagram серед мобільних соцмереж. "Ми ще побачимо силу Instagram. Я впевнений, що на інших платформах зараз ведеться багато розмов про те, наскільки великою загрозою це стане, і це дійсно так", - вважає він.
Що таке IGTV?
Зараз найдовший контент, який ви можете завантажити у стрічку Instagram - це 60 секунд. Інстаграм-історії дозволяють відео-контент до 15 секунд, але вони зникають через добу.
Нова платформа буде окремим додатком, а також існуватиме на домашніх сторінках користувачів Instagram.
За словами Кевіна Систрома, соцмережа хоче змінити те, як люди виготовляють та дивляться відео - здійснивши відхід від традиційних медіа, як-от комп'ютер чи телевізор.
"Усі опитування показують, що люди проводять все менше і менше часу перед телевізорами і натомість все більше і більше - зі смартфонами", - каже він.
Як це працюватиме?
Досі публікувати дописи в Instagram можна було лише з мобільних пристроїв. Та тепер до IGTV можна буде завантажувати контент зі стаціонарних комп'ютерів - і він отримуватиме унікальну адресу.
Кожен користувач матиме свій канал, як і в YouTube, де зберігатимуться його відео.
Якщо у вас вже є Інстаграм-акаунт, ви отримаєте свій канал, щойно оновите додаток.
Чи будуть там обмеження?
Як і деінде в Instagram, IGTV керуватиметься загальними правилами спільноти. За ними, користувачам не можна поширювати насильницький, дискримінаційний, ненависний контент, а також оголеність.
Проте керівник соцмережі підтвердив, що на новій платформі кожне відео схвалюватиметься адміністрацією перед завантаженням.
Раніше цього року YouTube довелося вибачатися за невчасне реагування, коли одна із його зірок - Логан Пол - завантажив відео із тілом самогубці у лісі в Японії.
Великі надії Instagram на вертикальні відео
Аналіз кореспондента BBC з питань технологій Дейва Лі
Довготривалі вертикальні відео - які працюватимуть і в основному Інстаграм-додатку, а також матимуть свій окремий - надзвичайно важливі для материнської компанії Instagram - Facebook.
Молодь дедалі більше вбачає у соцмережі Facebook платформу, радше, для батьків і дідусів. Натомість, підлітки і 20-річні переходять на Snapchat - для швидкої комунікації, і на YouTube - для тривалих переглядів контенту.
Вони уникають кітчевих програм традиційних мовників - віддаючи перевагу панібратській близькості інтернет-зірок.
Чи можна їх винити? Те, що вони віддають перевагу тінейджерам, які знімають відео прямо у своїх кімнатах, аніж дорослим за переговорними столами - доволі очевидно.
Із IGTV, Інстаграм - як він уже робив раніше - копіює оновлення, які вже запровадили інші. У соцмережі припускають, що її масштаби і ресурси зможуть зробити їхню версію лідером - навіть якщо й запізнілим.
Так Інстаграм уже успішно скопіював "історії" зі Snapchat - коли люди публікують фото чи відео, які зникають через добу.
Тож наступний крок услід за YouTube-зірками - тут цілком логічний.
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