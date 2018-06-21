Київрада вирішила зберегти артефакти на Поштовій. Чому активісти розлючені?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під Поштовою площею у Києві знайшли цілий лабіринт

Київрада ухвалила рішення, яке гарантує збереження артефактів, знайдених під час археологічних розкопок на будівельному майданчику майбутнього торгового центру на Поштовій площі в Києві.

Мер Віталій Кличко заявив, що мета ухваленого "компромісного проекту" - зберегти знайдені артефакти, продовжити археологічні роботи та організувати на цьому місці "публічний простір".

Інвестор, що споруджує торговий центр, хотів побудувати два підземні поверхи, проклавши під розкопом бетонну плиту. Ця конструкція і посварила його з археологами, які кажуть, що плита зашкодить археологічним об'єктам.

Натомість вони пропонували створити на місці розкритого кварталу часів Київської Русі музей.

Що пропонують в ухваленому проекті?

Згідно з ухваленим рішенням, Київрада має упродовж шести місяців створити міжнародну комісію з фахівців із археології та гарантувати музеєфікацію тих артефактів, які ці фахівці визнають об'єктами культурної спадщини.

Проект не скасовує інвестиційний договір про будівництво ТРЦ, але гарантує укріплення об'єкта, де знайшли артефакти, аби там могли продовжити розкопки, пояснюють у об'єднанні "Самопоміч", представники якого працювали над проектом.

Іншими словами, буде експозиція в ТРЦ Аннабелла Моріна, Активістка

Крім того, КМДА має зупинити будівельні роботи на Поштовій, а впродовж шести місяців гарантувати відновлення там археологічних розкопок.

Після завершення розкопок проект передбачає створення музейного комплексу - конкурс на це буде відкритий.

Чому невдоволені активісти?

Проте активісти, які агітували за будівництво на Поштовій площі повноцінного музею, обурюються рішенням Київради.

"Архітектурний конкурс проводитиметься не на створення повноцінного музею, а на "музеєфікацію об'єктів" у рамках деякого публічного простору. Іншими словами, буде експозиція в ТРЦ", - написала у своєму Facebook активістка Аннабелла Моріна.

"У нас вже є таке в Глобусі - прихований шматочок Лядських воріт", - додала активістка.

За її словами, під час голосування Київрада кілька разів відхилила правку про припинення інвестиційного договору із забудовником ТРЦ.

Що розкопали на Поштовій?

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Розкопки на будівельному майданчику майбутнього ТЦ почалися ще 2014 року. Спочатку між вченими та інвестором будівництва, компанією "Хенсфорд-Україна", здавалося б, розбіжностей не було.

Вчені тільки скаржились на проблеми з фінансуванням, але копали. Інвестор запевняв, що дасть достатньо часу і грошей на дослідження. Також говорили, що у ТЦ на музей виділять приблизно 100 метрів.

У 2017 році бачення того, якою має бути Поштова, в учасників процесу змінилося.

За планом, торгівельний центр під Поштовою мали будувати у формі кубу, розділеного на два підземні поверхи. Нинішня Поштова площа з фонтанами - це дах майбутнього ТЦ.

Під ним, на мінус першому поверсі, вже розкопали залишки вулиці часів Київської Русі, князівські печатки, монети - всього понад тисячу унікальних артефактів.

Далі інвестор хотів будувати мінус другий поверх, проклавши вже під тим розкопом бетонну плиту. Ця конструкція і посварила інвестора та археологів. Останні виступили проти плити, бо вона начебто може зрізати "шматок археологічних об'єктів".

Наприкінці 2017 року чиновники заявили про загрозу зсуву на Поштовій. Вони застерегли, що будівельні і археологічні роботи взагалі необхідно припинили. Долю музею не вирішили.

Ще взимку вчені накрили знахідки плівкою. Але вони попереджують, що дерев'яні артефакти руйнуються під дією вологи та грибка. Долю розкопу закликають вирішити негайно - або робити музей, або повністю засипати, тобто зробити постійну консервацію.

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