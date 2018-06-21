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Поліція заарештувала підозрюваного у причетності до вбивства американського репера XXXTentacion, повідомляють американські ЗМІ.

22-річного підозрюваного, якого називають Дедріком Д. Вільямсом, звинувачують у вбивстві першого ступеня.

Залишається незрозумілим, чи поліція все ще шукає інших підозрюваних.

Пан Вільямс, якого заарештували у середу, раніше звинувачувався у порушенні умовного вироку за крадіжку автотранспорту та водіння без водійських прав. Про це повідомила газета New York Daily News.

Американського репера XXXTentacion, який піднявся на вершини чартів, застрелили два дні тому. Йому було 20 років.

Згідно з повідомленням поліції, репер, справжнє ім'я якого - Джасім Онфре, обирав собі мотоцикл в салоні на півдні Флориди.

Копирайт изображения AFP Image caption Працівники рятувальних служб біля автомобіля вбитого репера

Коли він вийшов із салону, до його авто наблизилися двоє озброєних людей. Принаймні один із них відкрив вогонь по реперу з вогнепальної зброї.

XXXTentacion доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Слідчі вважають, що вбивство могло бути наслідком "можливого пограбування".

Неоднозначна репутація

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останній альбом XXXTentacion опинився на вершині Billboard 200 chart, попри звинувачення репера в насильстві проти колишньої подруги

XXXTentacion мав неоднозначну репутацію у світі хіп-хопу. Вихід його останнього альбому збігся за часом зі звільненням з-під домашнього арешту.

Репер очікував суду за звинуваченням у побитті колишньої подруги, яка була вагітною.

На момент загибелі Джасіма Онфре звинувачували в різних тяжких злочинах по 15 пунктах.

У травні популярний стрімінговий сервіс Spotify зарахував XXXTentacion до переліку виконавців, чия поведінка завдає шкоди й розпалює ненависть.

Компанію різко критикували за розмитість критеріїв потрапляння в цей чорний список, і в підсумку вона пішла на поступки.

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