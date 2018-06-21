У США затримали підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion. Йому 22 роки
Поліція заарештувала підозрюваного у причетності до вбивства американського репера XXXTentacion, повідомляють американські ЗМІ.
22-річного підозрюваного, якого називають Дедріком Д. Вільямсом, звинувачують у вбивстві першого ступеня.
Залишається незрозумілим, чи поліція все ще шукає інших підозрюваних.
Пан Вільямс, якого заарештували у середу, раніше звинувачувався у порушенні умовного вироку за крадіжку автотранспорту та водіння без водійських прав. Про це повідомила газета New York Daily News.
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Американського репера XXXTentacion, який піднявся на вершини чартів, застрелили два дні тому. Йому було 20 років.
Згідно з повідомленням поліції, репер, справжнє ім'я якого - Джасім Онфре, обирав собі мотоцикл в салоні на півдні Флориди.
Коли він вийшов із салону, до його авто наблизилися двоє озброєних людей. Принаймні один із них відкрив вогонь по реперу з вогнепальної зброї.
XXXTentacion доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.
Слідчі вважають, що вбивство могло бути наслідком "можливого пограбування".
Неоднозначна репутація
XXXTentacion мав неоднозначну репутацію у світі хіп-хопу. Вихід його останнього альбому збігся за часом зі звільненням з-під домашнього арешту.
Репер очікував суду за звинуваченням у побитті колишньої подруги, яка була вагітною.
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На момент загибелі Джасіма Онфре звинувачували в різних тяжких злочинах по 15 пунктах.
У травні популярний стрімінговий сервіс Spotify зарахував XXXTentacion до переліку виконавців, чия поведінка завдає шкоди й розпалює ненависть.
Компанію різко критикували за розмитість критеріїв потрапляння в цей чорний список, і в підсумку вона пішла на поступки.
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