Адвокат: Сенцов застудився і має проблеми з нирками

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В українського режисера Олега Сенцова проблеми із нирками та серцем. Про це BBC News Україна розповів його адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного у колонії.

За словами пана Дінзе, Сенцов також застудився.

"Виглядає від досить погано, заторможений трохи, що не дивно після такого тривалого голодування", - розповів пан Дінзе.

Раніше уповноважена Верходної ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на телефонну розмову з адвокатом, розповіла, що Олег Сенцов п’є по 3,5 літра води на день та постійно перебуває під крапельницями.

За її словами, Сенцова намагалися примусово годувати, але відмовились через можливий розголос.

"На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування", - написала пані Денісова у Facebook.

Другий місяць голодування

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція на підтримку Сенцова біля посольства РФ в Україні, в Києві, 24 травня 2018 р.

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня, рівно за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії 14 червня. У такий спосіб він хоче привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Сенцов заявляв, що своїм протестом він домагається звільнення усіх політичних в'язнів і просив не ставити його на перше місце серед них.

28 травня Управління федеральної служби з виконання покарань (ФСВП) по Ямало-Ненецькому округу РФ повідомило, що Олег Сенцов дав згоду на "підтримувальну терапію".

"Що б не казали тюремні лікарі про "стабільний стан", рішення про застосування терапії говорить про те, що справи кепські", - розпровідала в коментарі BBC сестра Олега Наталія Каплан.

Справа про тероризм

Копирайт изображения Антон Наумлюк

У серпні 2015 року суд у Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

За цією ж справою засудили до 10 років тюрми активіста Олександра Кольченка.

Сенцова та Кольченка звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

На бік обвинувачення став і президент РФ Володимир Путін.

"Його засудили не за творчість, а за те, що взяв на себе зовсім інші функції, як стверджують органи слідства й суду. Фактично він присвятив своє життя терористичній діяльності", - заявляв Володимир Путін у грудні 2016 року.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

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