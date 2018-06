Надпис на куртці Меланії Трамп викликав скандал в США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандал виник через цю куртку Меланії Трамп

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія піддалася різкій критиці за вибір куртки, в якій вона поїхала в центр утримання дітей нелегальних мігрантів в Техасі. На задній стороні куртки великими літерами було написано "Мені правда все одно, а вам?" ("I really do not care do u?").

Речниця першої леді, яка до шлюбу з Трампом багато років займалася модельним бізнесом, заявила, що ніякого прихованого сенсу в виборі одягу не було.

Але куртка від фірми Zara вартістю 39 доларів викликала обурення в соцмережах.

Сам Дональд Трамп пізніше написав у Twitter, що послання на куртці "стосується ЗМІ, які публікують фейкові новини".

Фраза "МЕНІ ПРАВДА ВСЕ ОДНО, А ВАМ?", написана на задній стороні куртки Меланії, стосується ЗМІ, які розповсюджують фейкові новини. Меланія зрозуміла, наскільки вони брехливі, і тепер їй насправді все одно! "- написав президент.

Проте тисячі користувачів Twitter відразу ж стали критикувати Меланію Трамп та її не надто завуальоване послання.

"Треба розуміти: Меланія Трамп не просто так одягла в цю поїздку 30-доларову куртку, яка абсолютно випадково опинилася в її гардеробі, повному дорогого дизайнерського одягу. Це було зроблено навмисно", - написав користувач Денізджан Граймс.

"Меланія, яка відправилася на кордон в куртці з написом "Мені все одно", - це, мабуть, найбільш відірваний від реальності вчинок з часів Марії-Антуанетти", вважає користувач Роб Ройєр.

Копирайт изображения Reuters Image caption Куртка від Zara коштує лише 39 доларів

Ще один користувач зазначає, що в будь-який іншій ситуації в соцмережах поставилися б до куртки першої леді краще.

"Якби Меланія одягнула цю куртку практично в будь-який інший день, фотографію б ретвітнулі не менш як 80 тисяч чоловік, проста додаючи "Мені теж", - пише Сем Бейкер.

Через кілька годин після того, як Меланію Трамп сфотографували на трапі літака в цій куртці і користувачі соцмереж почали висловлювати своє обурення, вона приземлилася в Техасі і зійшла з трапу вже в іншій куртці.

Вона ніяк не відреагувала на запитання журналістів.

Речниця Меланії Трамп в Twitter звинуватила американську пресу в тому, що журналісти приділяють занадто багато уваги гардеробу Меланії, а не самому візиту.

"Сьогоднішня зустріч з дітьми в Техасі була дуже продуктивною. Якби ЗМІ витрачали більше часу і зусиль, розповідаючи про те, що вона робить, і про її спроби допомогти дітям, а не на обговорення її одягу, то ми б досягли набагато більшого для цих дітей", - до цього твіта Стефані Гришам додала два хештега: #ЇйНеВсеОдно та #ЦеПростоКуртка.

Меланія Трамп знову одягла куртку Zara, коли прибула до Вашингтону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В літаку Меланія Трамп змінила куртку, яка викликала масову критику

Відірваність від реальності

Кетті Кей, ВВС, Вашингтон

Напис на задній стороні куртки Меланії Трамп ризикує затьмарити її візит на кордон з Мексикою.

Складно припустити, що перша леді поїхала б в Техас, відвідала там дітей, які перебувають в ув'язненні, поговорила з персоналом і взагалі зайнялася б цією несамовитою історією тільки для того, аби навмисно фактично звести всі ці зусилля нанівець через настільки бездушний вибір одягу.

Не дуже зрозуміло, як зазвичай уважна до дрібниць служба протоколу Білого дому могла допустити такий огріх, але це очевидна помилка апарату першої леді.

Так, вона відома тим, що здатна ставитися до людей зі співчуттям, але якщо вона анітрохи не вагаючись вирішила одягнути в поїздку цю куртку, це дійсно демонструє її відірваність від реальності.

У четвер Меланія Трамп відвідала центр в Техасі, де в основному утримуються неповнолітні мігранти, які прибули в країну нелегально та без батьків, хоча там також є і кілька дітей, відібраних у батьків на кордоні.

Вона заявила, що хотіла б допомогти возз'єднанню родин мігрантів.