Торгова війна розгортається: ЄС вдарив митами по товарах з США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мотоцикли Harley Davidson

Євросоюз запровадив мита щодо американських товарів у відповідь на запроваджені адміністрацією Трампа мита на сталь та алюміній.

Мита, які стосуватимуться американських товарів вартістю 2,8 млрд доларів, зокрема мотоциклів, апельсинового соку та віскі бурбон, вступили в дію у п'ятницю.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що запроваджені раніше американські мита щодо європейських товарів суперечать історії взаємин ЄС з США.

"Це суперечить всій логіці та історії. Наша відповідь повинна бути чіткою, але поміркованою", - зазначив він.

Виступаючи перед ірландським парламентом в Дубліні, пан Юнкер додав, що "ми будемо робити те, що ми маємо робити, аби відновити рівновагу та захистити" ЄС.

На такі американські товари як тютюн, мотоцикли Harley Davidson, журавлина та арахісове масло, тепер діятиме 25% мито.

Водночас ЄС запровадив 50% мито на взуття, деякі види одягу та пральні машини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американське віскі бурбон також потрапило під дію мит, запроваджених Євросоюзом

Тим часом Індія у відповідь на нові американські мита також збільшила мита на 29 американських товарів. Вони стосуватимуться деяких сільськогосподарських товарів, зокрема, мигдалю та волоських горіхів, а також сталі та залізних виробів.

Нові мита набудуть чинності 4 серпня, і як очікується, вдарять по американських фермерах, оскільки Індія є провідним імпортером американського мигдалю.

Як починалася торгова війна

Адміністрація Трампа оголосила в березні, що запровадить 25% мито на сталь та 10% мито на алюміній, що імпортується в США.

1 червня після безуспішних переговорів адміністрація Трампа запровадила ці мита. Вони зачепили ЄС, Канаду, Мексику, Індію та інших близьких американських союзників.

На цьому тижні пан Трамп пригрозив запровадити 10% мито на китайські товари вартістю 200 млрд доларів. За його словами, мито набере чинності, якщо Китай "відмовлятиметься змінювати свою практику".

Проте Китай звинуватив США у вчиненні "надмірного тиску та шантажі" та заявив, що відреагує "сильними контрзаходами".

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