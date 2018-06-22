У гробниці знайшли рештки невідомої мавпи. Що здивувало вчених?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багатьом видам гібонів загрожує зникнення

В стародавній гробниці в Китаї знайшли кістки невідомої науковцям мавпи.

Ця мавпа, яка належить до родини гібонових, вже вимерла. Припускають, що люди знищили популяцію цих приматів ще кілька століть тому.

На думку вчених з Лондонського зоологічного товариства, вимерлий гібон, який отримав назву Junzi imperialis, може бути першим, який зник безпосередньо внаслідок дій людини.

"Усім мавпам світу - шимпанзе, горилам, орангутанам та гібонам - сьогодні загрожує вимирання через людську діяльність, але, вважалося, що жоден з видів мавп не вимер внаслідок полювання або втрати природнього середовища", - заявив провідний автор дослідження, доктор Самюел Торвей.

"Тим не менш, відкриття нещодавно вимерлого Junzi змінює це уявлення, і особливо виділяє вразливість гібонів", - додає він.

Перший імператор

Частку черепу вимерлого гібона знайшли в похоронній камері, побудованій 2300 років тому в провінції Шаньсі в центральній частині Китаю поряд з кістками інших тварин - рисі, леопарду та чорного ведмедя.

Могила, та, ймовірно, мавпа, можливо, належала пані Ся, бабусі першого імператора Китаю Цінь Ши Хуан-ді, який правив у ІІІ столітті до нашої ери та наказав побудувати Велику китайську стіну та знаменитих теракотових воїнів.

Копирайт изображения ZSL Image caption Череп зниклої мавпи, який знайшли в китайській гробниці

В китайській культурній традиції гібони вважалися благородними тваринами і їх тримали як розкішних домашніх тварин.

Високотехнологічне комп'ютерне моделювання показує, що знайдена мавпа - це новий вид, який належить до родини гібонових, що зник приблизно кілька століть тому.

Професор Хелен Чаттерджі з Університетського коледжу Лондона, майже впевнена, що загибель цього гібона є свідченням інтенсивного впливу людини на навколишнє середовище в цей період історії.

"Наші історичні дані показують, що ці чинники спричинили переміщення гібонів на південь до їхнього нинішнього ареалу проживання, який обмежується віддаленими південними районами Китаю, а у випадку Junzi - до вірогідного їхнього вимирання", - сказала вона.

Копирайт изображения Jessica Bryant ZSL Image caption Самка хайнаньського гібона з дитиною. Цей вид вважається найбільш рідкісним ссавцем на планеті

Гібони, які є найменшими мавпами, що проживають в тропічних лісах Азії. Вони відомі своїми "піснями" та їх здатністю розгойдуватися на верхівках дерев за допомогою своїх довгих лап.

Більшість видів гібонів знаходяться під загрозою зникнення через знищення лісів, полювання та незаконну торгівлю. Нещодавно в Китаї зникли два види гібона, і всі китайські види цих мавп класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як такі, що знаходяться на межі зникнення.

Один з китайських гібонів, хайнаньський гібон, на сьогодні, ймовірно, є найбільш рідкісним ссавцем у світі. Цих тварин залишилося в природі лише 26.

Дослідження опубліковане в журналі Science.