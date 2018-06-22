"Прийди зі своїм псом на роботу": фото флешмобу
Французький бульдог в офісі та бультер'єр на будівництві - отакі фото можна побачити в мережі 22 червня. Це - міжнародна акція "Візьми пса на роботу".
Її гештег #TakeYourDogToWorkDay використали в соцмережах понад 10 тисяч разів.
День "Візьми пса на роботу" заснувала у 1999 році організація Pet Sitters International. Його мета - "просувати ідею про те, щоб люди брали псів із притулків".
Можливо, комусь здасться, що песики не так уже й горять бажанням працювати. Та з іншого боку - хіба не хочеться провести більше часу з господарем?
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