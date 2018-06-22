Як в Індії 5 слонів та штат лісників тигра перевозили
Самця тигра вагою 195 кг перевезли з штату Мадхья-Прадеш в центральній Індії до заповідника у східному штаті Одіша.
Для реалізації такої масштабної подорожі у 600 км знадобився цілий штат лісників, ветеринарів - і навіть п'ять слонів.
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Трирічний тигр MB2 мешкав у Національному парку "Канха" - величезному заповіднику для птахів і тигрів у штаті Мадхья-Прадеш.
Він - один з п'яти самців, яких переселять до заповідника "Саткосія" в Одіші, задля збільшення популяції тигрів в регіоні.
20 червня MB2 став першим тигром, який "змінив свою адресу" в рамках цього проекту. Це перша подібна операція в Індії, повідомляють у департаменті лісового господарства.
"Сподіваємося, що тигр допоможе реалізувати цей амбітний проект і матиме численне потомство у "Саткосії", - сказано в прес-релізі департаменту.
Відомо, що у тигровому заповіднику зовсім мало "місцевих жителів". Там мешкають лише дві самиці.
"Вони хочуть збільшити популяцію тигрів, тому "запросили" кілька самців", - розповів ВВС Садджай Шукла, головний лісник штату Мадхья-Прадеш.
За його словами, щоб піймати MB2, довелося розробити цілу операцію. Тигра спочатку приспали, а потім перенесли до вантажівки із спеціальною кліткою для довгої подорожі.
MB2 прибув до "Саткосії" пообіді 21 червня, розповів пан Шукла.
Його випустили у вольєр і спостерігають за тим, як він адаптується до нових умов.
Якщо тварина адаптується, її відпустять у світ дикої природи заповідника. І лише після цього туди перевезуть інших тигрів.
Другий самець прибуде з Канги, а чотири інших, три самці та одна самиця, - з двох інших національних парків у штаті Мадхья-Прадеш.
Фотографії BBC надали у департаменті лісового господарства штату Мадхья-Прадеш.
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