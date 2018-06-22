Як в Індії 5 слонів та штат лісників тигра перевозили

Image caption MB2 - перший тигр, якого переселили для розвитку популяції цих тварин в індійському штаті Одіша

Самця тигра вагою 195 кг перевезли з штату Мадхья-Прадеш в центральній Індії до заповідника у східному штаті Одіша.

Для реалізації такої масштабної подорожі у 600 км знадобився цілий штат лісників, ветеринарів - і навіть п'ять слонів.

Трирічний тигр MB2 мешкав у Національному парку "Канха" - величезному заповіднику для птахів і тигрів у штаті Мадхья-Прадеш.

Він - один з п'яти самців, яких переселять до заповідника "Саткосія" в Одіші, задля збільшення популяції тигрів в регіоні.

Image caption Лісники обережно розмістили MB2 на каталці для транспортування

20 червня MB2 став першим тигром, який "змінив свою адресу" в рамках цього проекту. Це перша подібна операція в Індії, повідомляють у департаменті лісового господарства.

"Сподіваємося, що тигр допоможе реалізувати цей амбітний проект і матиме численне потомство у "Саткосії", - сказано в прес-релізі департаменту.

Відомо, що у тигровому заповіднику зовсім мало "місцевих жителів". Там мешкають лише дві самиці.

Image caption Сплячого тигра несуть до вантажівки. За операцією уважно спостерігають посадовці із департаменту лісвого господарства, які їдуть позаду на слонах

"Вони хочуть збільшити популяцію тигрів, тому "запросили" кілька самців", - розповів ВВС Садджай Шукла, головний лісник штату Мадхья-Прадеш.

Image caption Цю клітку пубудували спеціально для перевезення MB2

За його словами, щоб піймати MB2, довелося розробити цілу операцію. Тигра спочатку приспали, а потім перенесли до вантажівки із спеціальною кліткою для довгої подорожі.

Image caption MB2 - у клітці. Він ще не зовсім у формі після снодійного, а попереду - подорож у 600 км

MB2 прибув до "Саткосії" пообіді 21 червня, розповів пан Шукла.

Його випустили у вольєр і спостерігають за тим, як він адаптується до нових умов.

Image caption MB2 оглядає нове помешкання в парку "Саткосія"

Якщо тварина адаптується, її відпустять у світ дикої природи заповідника. І лише після цього туди перевезуть інших тигрів.

Другий самець прибуде з Канги, а чотири інших, три самці та одна самиця, - з двох інших національних парків у штаті Мадхья-Прадеш.

Фотографії BBC надали у департаменті лісового господарства штату Мадхья-Прадеш.

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