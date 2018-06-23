"Дорожні розбірки": у Києві розбили битами автобус до Одеси

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Власник Mersedes Sprinter займається перевезеннями до Одеської області

Київська поліція повідомляє про те, що у ніч на суботу невідомі потрощили автобус, який здійснює нерегулярні перевезення до Одеси. Правоохоронці додають, що на момент нападу пасажирів в автобусі не було і внаслідок події ніхто не постраждав.

Раніше у медіа та соцмережах поширилася інформація, нібито автобус розстріляли. Поліція факти стрілянини заперечує.

"За словами заявника, четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса. При цьому нібито було чути постріли", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Автобусу також прокололи колеса

"На місці події поліцейські з'ясували, що автомобіль потерпілого, яким він здійснює нерегулярні перевезення в Одеську область, був припаркований поблизу станції метро "Теремки". З його слів, до автівки підійшли четверо чоловіків, які почали бити мікроавтобус і стріляти, а потім вони сіли в іномарку та втекли", - додають столичні поліцейські.

Вони відзначають, що гільз біля автобусу не виявили, а характер його пошкоджень "не підтверджує стрілянину".

На думку поліції, машину розбили битами чи телескопічними палицями.

Нападників шукають, а їхні мотиви з'ясовують.

А в соцмережах припускають, що інцидент стався через конкуренцію між перевізниками.

"Одразу після стрілянини злодії втекли на автомобілі #Audi в бік Одеської траси. За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", - йдеться у дописі групи "Київ оперативний".

Поліція свої версії поки що не озвучує.