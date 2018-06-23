Снігопад в Карпатах: рятувальники спускають з гір дитячий табір
На Закарпатті в горах випав сніг, який засипав туристичний табір з дітьми поблизу курорту Драгобрат. Зараз дітей спускають вниз, повідомляють ДСНС та губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль.
У таборі жило 35 людей, 27 з яких - діти.
До них вже дісталися рятувальники. Вони відзначають - стан здоров'я у всіх задовільний, медичної допомоги вони не потребують.
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Різке похолодання
Табір знаходився поблизу гори Близниця, що неподалік села Кваси Рахівського району.
За даними Геннадія Москаля, у ніч на суботу сталося різке зниження температури і пішов сніг.
Його шар досяг кілька сантиметрів завтовшки.
"На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - відзначив Геннадій Москаль зранку суботи.
Туристів спускають восьмеро рятувальників на техніці, повідомляють у ДСНС до селя Ясіня.
"Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту. Стан здоров'я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували", - відзначають у ДСНС Закарпаття.
Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір'ї становила близько 1 градуса тепла.
Гору Піп Іван, що на Чорногірському хребті, також засипало снігом, повідомляють тамтешні рятувальники.
"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що розміщеній на Попі Івані.
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди і в інших регіонах України: "23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі".
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