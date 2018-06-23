Снігопад в Карпатах: рятувальники спускають з гір дитячий табір

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

На Закарпатті в горах випав сніг, який засипав туристичний табір з дітьми поблизу курорту Драгобрат. Зараз дітей спускають вниз, повідомляють ДСНС та губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль.

У таборі жило 35 людей, 27 з яких - діти.

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

До них вже дісталися рятувальники. Вони відзначають - стан здоров'я у всіх задовільний, медичної допомоги вони не потребують.

Різке похолодання

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

Табір знаходився поблизу гори Близниця, що неподалік села Кваси Рахівського району.

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області Image caption Рятувальник

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

За даними Геннадія Москаля, у ніч на суботу сталося різке зниження температури і пішов сніг.

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

Його шар досяг кілька сантиметрів завтовшки.

Копирайт изображения Геннадій Москаль / туристи

"На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - відзначив Геннадій Москаль зранку суботи.

Туристів спускають восьмеро рятувальників на техніці, повідомляють у ДСНС до селя Ясіня.

Копирайт изображения Геннадій Москаль / туристи

"Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту. Стан здоров'я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували", - відзначають у ДСНС Закарпаття.

Копирайт изображения Геннадій Москаль / туристи Image caption Фото засніжених літніх Карпат Геннадію Москалю передали туристи, яких негода застала на висоті

Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір'ї становила близько 1 градуса тепла.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Гору Піп Іван Чорногірський також засипало снігом

Гору Піп Іван, що на Чорногірському хребті, також засипало снігом, повідомляють тамтешні рятувальники.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Вид з Попа Івана

"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що розміщеній на Попі Івані.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди і в інших регіонах України: "23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі".

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