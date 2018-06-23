BMW і Airbus знервовані через "брекзит": чим вони погрожують

Копирайт изображения Getty Images

Слідом за літакобудівним концерном Airbus про негативні наслідки непевної ситуації довкола "брекзиту" попередив і автогігант BMW.

Керівник BMW у Британії Ян Робертсон заявив, що до кінця літа потрібне чітке розуміння того, як відбуватиметься вихід країни із ЄС.

У Британії BMW виробляє Mini та Rolls Royce і має близько 8 тисяч співробітників.

Пан Робертсон заявив, що впродовж наступних місяців волів би дізнатися, якою є позиція уряду щодо імпортних мит і торгівлі. В іншому разі конкурентні позиції і його компанії, і загалом Британії можують значно постраждати.

"Якщо ясності не буде впродовж наступних кількох місяців, ми будемо змушені розпочати працювати над планом дій для кризової ситуації... Адже Британія буде менш конкурентною у дуже конкурентному сучасному світі".

"Це є дуже важливе рішення, яке може поставити під загрозу всю галузь", - заявив керівник BMW у Британії.

BMW вже збудувала альтернативний виробничий майданчик у Нідерландах на тлі побоювань, щодо здатності Британії залишатися експортним хабом після "брекзиту".

Між 2012 і 2015 роками BMW Group інвестувала 750 млн фунтів у модернізацію виробництва на підприємствах в Оксфорді, Свіндоні і Хамс Холлі.

Airbus погрожує вийти з Британії

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії Airbus виробляє крила для A380, а також інші моделі літаків

Перед тим Airbus, який забезпечує 14 тисяч робочих місць у Британії, попередив, що може залишити Британію, якщо країна вийде зі спільного ринку і митного союзу без угоди про перехідний період.

У своєму звіті щодо оцінки ризиків, пов'язаних із "брекзитом", Airbus заявив: якщо Британія наступного року залишить ЄС без угоди, що означатиме, що вона одразу ж вийте зі спільного ринку і митного союзу, це призведе до "серйозних затримок і порушень у виробничій сфері Британії".

Британський уряд каже, що впевнений у тому, що йому вдасться отримати хорошу угоду для промисловості.

Митний союз, який об'єднує 28 країн-членів ЄС, гарантує, що всі вони платять однакове мито на товари з-поза меж Європейського Союзу.

Раніше британський прем'єр Тереза Мей виключила, що країна може залишитися у митному союзі. Велика Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

Реальність, що розвиднюється?

Саймон Джек, бізнес-редактор BBC

Деяких членів британського уряду надзвичайно дратувало те, що багато компаній хоч і висловлюють занепокоєння, а інколи й серйозну стурбованість тим, як проходять переговори щодо "брекзиту", роблять це у приватному порядку і неохоче озвучують подібні заяви публічно.

Відтак, рішення Airbus відкрито заявити, що майбутні інвестиційні плани в країні зазнають перегляду, було сприйнято як чесне і відверте повідомлення про те, що стоїть на кону для британських працівників і для економіки в цілому.

Відомий прихильник "брекзиту" сер Бернард Дженкін заявив, що заява Airbus є не більше, ніж "спекуляцією", подібною до тих, що вже виголошували великі компанії напередодні референдуму про "брекзит" і після нього.

Проте керівник Airbus у Британії Кетрін Беннетт заявила BBC: "Це не є побоювання за майбутнє, це - реальність, що розвиднюється".