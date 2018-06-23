Серби обурилися через "албанських орлів" швейцарської збірної

Копирайт изображения EPA Image caption Джака і Шакірі обоє зобразили "албанського орла" після голів у ворота Сербії

Сербських уболівальників та журналістів розлютило те, як швейцарьскі футболісти албанського походження святкували голи у ворота збірної Сербії на чемпіонаті світу.

Напередодні збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над сербами з рахунком 2:1.

Обидва голи забили гравці албанского походження: Граніт Джака та Джердан Шакірі.

Свої голи вони відсвяткували схрещеними долонями з піднятими великими пальцями - жестом, який нагадує двоголового орла на національному прапорі Албанії.

Сербська проурядова газета Informer назвала цей вчинок "провокацією", та задалась питанням, яку націю представляють гравці: швейцарську чи албанську.

Журналісти також заявили, що Джака та Шакірі "принизили" Швейцарію своїм вчинком.

Їхні жести розкритикувала і швейцарська преса.

Критики таких дій припускають, що вони можуть призвести до нових конфліктів між етнічними сербами та албанцями.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Етнічні албанці святкують переможний гол Шакірі у столиції Косова Пріштіні

Святкування Джаки та Шакірі викликало бурхливу реакцію присутніх на стадіоні сербських вболівальників, які засвистували гравців та намагалися влучити у них різними предметами.

Джердан Шакірі згодом пояснив: "Не буду говорити про свій жест, ви бачили, що я зробив. Це були емоції, і більше я нічого не вкладаю і не хочу говорити про нього".

Сім'ї обох гравців походять з Косова, де відбувалися криваві зіткнення між етнічними албанцями та сербами.

Джердан Шакірі народився на території регіону, і лише згодом емігрував до Швейцарії з сім'єю як біженець.

А батько Джаки провів більше трьох років у в'язниці в Югославії через те, що виступав за незалежність Косова.

Косово, де більшість становлять етнічні албанці, проголосило незалежність у 2008 році, однак Сербія та її союзник Росія відмовилися визнавати це, як і етнічні серби у самому регіоні.

Згодом ситуацію у Косові Кремль порівнював з подіями у Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

Спорт поза політикою?

Раніше навколо гравців у швейцарській збірній вже виникали політичні дискусії.

Так Джердан Шакірі на одному зі своїх бутсів прикріпив зображення прапора Швейцарії, а на іншому - прапора Косова.

На це відреагував сербський форвард Олексндр Мітрович: "Якщо він так любить Косово, що красується його прапором, то чому він відмовився від можливості виступати за їхню команду?"

Після гри шведський тренер Владімір Петкович (народився у Боснії) закликав ніколи не змішувати футбол і політику.

А наставник Сербії, який також походить з Боснії, відмовився коментувати випадок.

Сербська збірна натомість має намір подати до ФІФА скаргу на дії рефері у іншому - цілком ігровому - епізоді. Серби вважають, що суддя не призначив пенальті у ворота швейцарців, коли у їхньому штрафному майданчику збили (як вважає сербська сторона) нападника Мітровича.

Футбольний чемпіонат світу у Росії ще до свого початку перебував під впливом політики.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Плакат українського художника Андрія Єрмоленка із закликом до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

Так українські політики і культурні діячі закликали світ бойкотувати його через російську анексію Криму, причетність Росії до конфлікту на Донбасі та утримування в РФ в'язнів з України, таких як кримський режисер Олег Сенцов.

Популярними навіть за межами України стали малюнки українського художника Андрія Єрмоленка, який зобразив чемпіонат у Росії як "гру на крові".

Його роботи із гештегом #WorldCup #FIFA2018 у соціальних мережах поширюють тисячі українських та іноземних користувачів.

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