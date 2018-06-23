Серби обурилися через "албанських орлів" швейцарської збірної
Сербських уболівальників та журналістів розлютило те, як швейцарьскі футболісти албанського походження святкували голи у ворота збірної Сербії на чемпіонаті світу.
Напередодні збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над сербами з рахунком 2:1.
Обидва голи забили гравці албанского походження: Граніт Джака та Джердан Шакірі.
Свої голи вони відсвяткували схрещеними долонями з піднятими великими пальцями - жестом, який нагадує двоголового орла на національному прапорі Албанії.
Сербська проурядова газета Informer назвала цей вчинок "провокацією", та задалась питанням, яку націю представляють гравці: швейцарську чи албанську.
Журналісти також заявили, що Джака та Шакірі "принизили" Швейцарію своїм вчинком.
Їхні жести розкритикувала і швейцарська преса.
Критики таких дій припускають, що вони можуть призвести до нових конфліктів між етнічними сербами та албанцями.
Святкування Джаки та Шакірі викликало бурхливу реакцію присутніх на стадіоні сербських вболівальників, які засвистували гравців та намагалися влучити у них різними предметами.
Джердан Шакірі згодом пояснив: "Не буду говорити про свій жест, ви бачили, що я зробив. Це були емоції, і більше я нічого не вкладаю і не хочу говорити про нього".
Сім'ї обох гравців походять з Косова, де відбувалися криваві зіткнення між етнічними албанцями та сербами.
Джердан Шакірі народився на території регіону, і лише згодом емігрував до Швейцарії з сім'єю як біженець.
А батько Джаки провів більше трьох років у в'язниці в Югославії через те, що виступав за незалежність Косова.
Косово, де більшість становлять етнічні албанці, проголосило незалежність у 2008 році, однак Сербія та її союзник Росія відмовилися визнавати це, як і етнічні серби у самому регіоні.
Згодом ситуацію у Косові Кремль порівнював з подіями у Криму, який Росія анексувала у 2014 році.
Спорт поза політикою?
Раніше навколо гравців у швейцарській збірній вже виникали політичні дискусії.
Так Джердан Шакірі на одному зі своїх бутсів прикріпив зображення прапора Швейцарії, а на іншому - прапора Косова.
На це відреагував сербський форвард Олексндр Мітрович: "Якщо він так любить Косово, що красується його прапором, то чому він відмовився від можливості виступати за їхню команду?"
Після гри шведський тренер Владімір Петкович (народився у Боснії) закликав ніколи не змішувати футбол і політику.
А наставник Сербії, який також походить з Боснії, відмовився коментувати випадок.
Сербська збірна натомість має намір подати до ФІФА скаргу на дії рефері у іншому - цілком ігровому - епізоді. Серби вважають, що суддя не призначив пенальті у ворота швейцарців, коли у їхньому штрафному майданчику збили (як вважає сербська сторона) нападника Мітровича.
Футбольний чемпіонат світу у Росії ще до свого початку перебував під впливом політики.
Так українські політики і культурні діячі закликали світ бойкотувати його через російську анексію Криму, причетність Росії до конфлікту на Донбасі та утримування в РФ в'язнів з України, таких як кримський режисер Олег Сенцов.
Популярними навіть за межами України стали малюнки українського художника Андрія Єрмоленка, який зобразив чемпіонат у Росії як "гру на крові".
Його роботи із гештегом #WorldCup #FIFA2018 у соціальних мережах поширюють тисячі українських та іноземних користувачів.
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