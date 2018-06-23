Зірки "Гри престолів" справляють весілля: що відомо?

Копирайт изображения HBO/SKY Image caption Kit Harington plays Jon Snow in Game of Thrones, and Rose Leslie played Ygritte

Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі в суботу зіграють весілля на північному сході Шотландії.

Пара, що виконала у стрічці ролі Джона Сноу та Ігрітт, познайомилася на зйомках 2012 року.

Батько актриси, Себастьян Леслі, має замок в шотландському Вордхілл в Абердінширі, де і відбудеться весілля.

Про свої заручини пара оголосила ще у вересні.

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Актриса виросла в Абердінширі, а потім переїхала до Лондона заради кар'єри.

Копирайт изображения Wardhill Castle Image caption Пара обмінюється клятвами в замку Вордхілл в Абердінширі

Їх часто бачили на північному сході Шотландії.

Інша акторка з "Гри престолів", Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргарієн, прибула до Абердіна ще у п'ятницю.

Копирайт изображения Sky Atlantic Image caption Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргарієн, прибула до Абердіна у п'ятницю.

Леслі припинила зйомки у серіалі через два роки після того, як вони познайомилися, а Герінгтон зіграв у кожному сезоні цієї телевізійної драми, ставши однією із найбільших зірок серіалу.

"Коли вам хтось подобається, а в фільмі ви граєте закоханих, закохатися в реальному житті дуже легко", - зізнавався актор.

Найкращі його спогади про серіал - тритижневе перебування в Ісландії, коли знімався другий сезон.

"Тому що та країна прекрасна, тому що північне сяйво - магічне, і тому що саме там я закохався", - розповідав він.