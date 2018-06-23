Зірки "Гри престолів" справляють весілля: що відомо?
Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі в суботу зіграють весілля на північному сході Шотландії.
Пара, що виконала у стрічці ролі Джона Сноу та Ігрітт, познайомилася на зйомках 2012 року.
Батько актриси, Себастьян Леслі, має замок в шотландському Вордхілл в Абердінширі, де і відбудеться весілля.
Про свої заручини пара оголосила ще у вересні.
Актриса виросла в Абердінширі, а потім переїхала до Лондона заради кар'єри.
Їх часто бачили на північному сході Шотландії.
Інша акторка з "Гри престолів", Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргарієн, прибула до Абердіна ще у п'ятницю.
Леслі припинила зйомки у серіалі через два роки після того, як вони познайомилися, а Герінгтон зіграв у кожному сезоні цієї телевізійної драми, ставши однією із найбільших зірок серіалу.
"Коли вам хтось подобається, а в фільмі ви граєте закоханих, закохатися в реальному житті дуже легко", - зізнавався актор.
Найкращі його спогади про серіал - тритижневе перебування в Ісландії, коли знімався другий сезон.
"Тому що та країна прекрасна, тому що північне сяйво - магічне, і тому що саме там я закохався", - розповідав він.