Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Раніше родина мала винаймати водія, аби родичка-жінка могла кудись поїхати автівкою

В ніч проти неділі жінкам у Саудівській Аравії нарешті буде дозволено керувати машиною.

Про можливість таких змін заявили ще у вересні минулого року. Перші водійські посвідчення жінкам були видані цього місяця.

Саудівська Аравія залишалася єдиною країною у світі, де жінкам забороняли керувати авто, і родина мала винаймати водія, аби родичка-жінка могла кудись поїхати автівкою.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Жінкам у Саудівській Аравії дозволять сісти за кермо

Проте заборона добігає кінця на тлі посилення тиску на активісток, які домагалися права керувати авто.

Щонайменше вісім активісток були затримані і можуть постати перед антитерористичним судом, а також отримати тривалі тюремні вироки, повідомляє Amnesty International.

Правозахисна організація також закликала до ширших реформ у Саудівській Аравії, де жінки повинні залишатися під опікою чоловіків.

Активістки роками виборювали право сісти за кермо.

У 1990 році у Ер-Ріяді були арештовані десятки жінок за водіння авто.

Від 2008 року саудівські жінки почали розміщувати в інтернеті відео, де вони ведуть машину.

Загальне хвилювання

Орла Гуерін, кореспондент BBC в Ер-Ріяді

В столиці відчувається загальне хвилювання і очікування. Жінки в абайях до землі і нікабах на обличчі активно брали уроки водіння в університетах. Одна юна учениця заявила нам, що це є "сповненням її мрій".

Чоловіки цього консервативного королівства загалом підтримують скасування заборони. Один сивий батько трьох доньок заявив, що дозвіл "давно вже назрів".

Ще один чоловік близько 30-ти років каже, що давно хотів, аби дітей до школи відвозила його дружина.

Проте кілька активісток, які довго виборювали право для жінок сісти за кермо, не будуть святкувати разом з усіма. Вони опинилися за ґратами. Іншим влада наказала мовчати.

5 червня перші 10 жінок у Саудівській Аравії отримали водійські права.

Влада каже, що до моменту зняття заборони водійські права матимуть близько двох тисяч жінок.

Втім, деякі чоловіки висловлюють невдоволення змінами, обмінюючись у соцмережах повідомленнями із хештегом "Ти не керуватимеш авто".

Зняття заборони є частиною програми кронпринца Мохаммеда бін Салмана з модернізації деяких аспектів життя у Саудівській Аравії.

Він започаткував Vision-2030 - програму, яка має зробити саудівське суспільство відкритішим, а також дозволить диверсифікувати економіку, яка нині залежить переважно від експорту нафти.

Проте і досі існує багато обмежень щодо того, що можуть робити саудівські жінки.

Саудівські закони засновані на приписах сунітського ісламу, відомих як вахабізм. Серед них - і жорсткі вимоги гендерної сегрегації.

Від жінок також вимагають дотримуватися суворих правил в одязі, не мати стосунків із чоловіками, які не є їхніми родичами. Якщо вони хочуть подорожувати, працювати чи отримати медичну допомогу, їх має супроводжувати чоловік, або ж вони повинні мати письмовий дозвіл чоловіка-опікуна.