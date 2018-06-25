Безвіз для капіталу. Що дозволить новий закон про валюту

Копирайт изображения UNIAN Image caption В НБУ називають новий закон про валюту "безвізом для капіталу"

У Національному банку і бізнес-спільноті називають закон історичним, оскільки він має замінити застаріле і заплутане валютне регулювання в країні на просте і прозоре.

"Закон "Про валюту і валютні операції" створить комфортні, прозорі та безпечні умови для ведення бізнесу в Україні і відкриє двері іноземним інвесторам. А українці отримають право інвестувати в цінні папери на глобальних ринках та розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

Закон "Про валюту і валютні операції" ухвалили 21 червня. "За" законопроект, розроблений НБУ і поданий від імені президента, проголосували 228 депутатів при мінімально необхідній кількості у 226 голосів.

Він набуде чинності після того, як його підпише президент, і він буде оприлюднений. Він повністю запрацює після семи місяців перехідного періоду. Також півроку триватиме доопрацювання нормативно-правових актів Нацбанку.

Через місяць після цього закон запрацює повністю.

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До цього валютні операції в Україні регулювалися Декретом уряду "Про систему валютного регулювання і контрою" від 1993 року і законом "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а також численними інструкціями, положеннями, листами і роз'ясненнями НБУ.

Це робило всю систему валютного регулювання заплутаною, складною і негнучкою.

Що закон змінює для населення

Згідно із новим законом, громадяни України зможуть:

інвестувати за кордоном у цінні папери, нерухомість, майнові права (до цього на ці операції потрібно було отримувати індивідуальну ліцензію НБУ, у наданні якої центральний банк країни міг і відмовити),

ввозити в Україну і вивозити за кордон цінні папери,

розміщувати валюту з України на рахунках іноземних банків.

НБУ контролюватиме лише валютні операції, що в еквіваленті перевищують 150 тис. грн.

Без декларування, як і раніше, через кордон готівкою можна провезти еквівалент до 10 тис. євро.

Що закон змінює для бізнесу

Новий закон надає такі можливості українським компаніям:

без індивідуальних ліцензій інвестувати за кордон для купівлі інших компаній, відкриття представництв, дочірніх компаній, розширення ринків збуту,

інвестувати за кордон у цінні папери, нерухомість, майнові права,

розміщувати на рахунках за кордоном валюту, що походить як з України, так і з-за кордону,

ввозити і вивозити цінні папери,

переказувати валюту як гарантійне забезпечення для участі у тендерах на постачання товарів,

надавати кредити нерезидентам.

Крім того, скасовано граничний термін проведення валютних операцій, - раніше він становив 180 днів.

Бізнесу також не потрібно буде реєструвати кредити від нерезидентів.

У Європейській Бізнес Асоціації привітали ухвалення закону, твердячи, що "вперше за останні 25 років документ кардинально оновлює законодавство".

Зокрема, там звертають увагу на скасування застарілих регулювань, санкцій за порушення валютного законодавства та валютного контролю за операціями до 150 тис. грн, обмеження розрахунків за операціями зовнішньоекономічної діяльності строком у 180 днів.

Коли це запрацює

"Найбільш болісні обмеження, наприклад, щодо інвестування за кордон та зовнішньоекономічних операцій, будуть скасовані одразу після набуття чинності закону", - повідомляють у Національному банку.

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Разом із тим, щоб не порушити фінансову стабільність в країні, "валютні обмеження будуть скасовані поступово і обережно і за наявності сприятливих макроекономічних умов", - аж "до настання повної свободи проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом".

Разом із тим, за Нацбанком збережено право на "заходи захисту", але лише у кризових ситуаціях, - нестабільності банківської системи чи погіршення платіжного балансу України.

Такі обмеження запроваджуватимуться рішенням Правління НБУ, і діятимуть до півроку. Втім, їх можна буде подовжити ще на півроку.

Те, що в країні відбуваються "кризові явища", які потребують тимчасових валютних обмежень, підтверджуватиме Рада НБУ.