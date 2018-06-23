Пожежа на спиртзаводі: кілька сотень людей евакуювали

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Тернопільській області

На Тернопільщині сталася пожежа на недіючому спиртзаводі. Про це повідомило Управління ДСНС в Тернопільській області.

За інформацією рятувальників, причиною пожежі став вибух ємності з біоетанолом.

"На спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі. На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 чоловіки особового складу,"- йдеться у повідомлені служби у Facebook.

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Тернопільській області

Також у ДСНС повідомили, що їхні бійці евакуювали 350 мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч.

За останньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Тернопільській області

Повідомлення про пожежу надійшло до диспетчерів близько 18:15 суботи.

Станом на 21:10 пожежу було локалізовано на площі 1200 кв.м.

В ДСНС заявляють, що інтенсивність вогню значно зменшилася і ситуація повністю контрольована.

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