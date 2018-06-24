"Нам більше не потрібен чоловік": саудівські жінки святкують дозвіл водити авто

Копирайт изображения Reuters Image caption Вже у перші хвилини по опівночі дороги Ер-Ріяда заповнилися жінками-водійками

Саудівським жінкам офіційно дозволили кермувати автомобілем - після того, як влада країни зняла багатолітню заборону.

Зміни анонсували ще минулого місяця, а перші водійські посвідчення жінкам почали видавати на початку цього місяця.

Саудівська Аравія була останньою країною світу, де жінка було заборонено водити авто. Родини, які могли собі це дозволити, змушені були наймати чоловіків-шоферів для своїх дівчат і жінок.

Водночас зняття заборони на водіння у Саудівській Аравії супроводжується посиленням переслідувань проти активісток, які, зокрема, відстоювали своє право кермувати авто. У Amnesty International нещодавно заявили, що саудівська влада затримала щонайменше вісім жінок - їм загрожує суд і тюремні ув'язнення за їхню активістську діяльність.

Скількох жінок торкнеться зміна?

Правозахисні групи й активісти упродовж довгих років закликали до зняття заборони на водіння для жінок у Саудівській Аравії.

У 1990 році у Ер-Ріяді за водіння затримали десятки жінок, а в 2008 році, а також у період з 2011 по 2014 роки багато саудівських жінок викладали у соцмережі фото й відео за кермом.

Тепер, нарешті, тисячі жінок зможуть сісти за кермо без побоювань.

"Це історичний момент для кожної саудівської жінки", - прокоментувала цю подію телеведуча Сабіка Аль-Досарі. За її словами, вона сіла за кермо авто в перші хвилини по опівночі - після зняття заборони.

"Дням довгих годин чекання на водія настав кінець, - зазначила у коментарі 21-річна студентка Хатон ібн Дахіл. - Нам більше не потрібен чоловік".

Перші водійські посвідчення жінкам почали видавати 5 червня - 10 жінок тоді отримали їх, обмінявши на свої закордонні водійські посвідчення. Загалом саудівська влада припускала, що ще до зняття заборони водійські права отримають щонайменше 2 тисячі жінок.

Як розповіла ВВС перша жінка, яка отримала водійські права у цій країні, вона була настільки схвильована подією, що не могла спати кілька ночей напередодні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Батьки вітають доньку, яка уперше законно сіла за кермо автомобіля

Водночас не всім жінкам в країні подобаються такі зміни. У соцмережах набув популярності арабський хештег, який перекладається як "Ви не водитимете".

Чому саме зараз?

Ця зміна - частина програми наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана із модернізації деяких сфер саудівського суспільства.

Його "Бачення Саудівської Аравії 2030" має на меті диверсифікувати економіку країни від нафти і зробити саудівське суспільство більш відкритим.

Водночас жінки все ще залишаються обмеженими у тому, що можуть робити.

Саудівські закони побудовані на суворих правилах однієї із течій сунізму, відомої як ваххабізм, яка зокрема, встановлює сувору гендерну сегрегацію.

Жінкам належить слідувати строгому дрес-коду, їм не можна перебувати в оточенні чоловіка, який не є їхнім родичем. Якщо вони хочуть подорожувати, працювати чи отримувати медичну допомогу, то мають бути у супроводі чоловіка або ж мати його письмовий дозвіл.

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