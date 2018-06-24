У Львові розгромили ромський табір. Загинула людина

Копирайт изображения Igor Zinkevych Image caption Розгром стався у ніч проти неділі

Львівська поліція затримала сімох підозрюваних в розгромі ромського табору на околицях Львова, у якому загинула щонайменше одна людина, іще четверо зазнали поранень.

Як повідомили у поліції, невідомі у масках напали на табір ромів, що знаходився у лісопосадці неподалік вулиці Трускавецької на околицях міста. За даними поліції, нападників було до десятка. Це сталося увечері суботи - близько 23:30.

Як повідомив у своєму Facebook член Львівської міськради Ігор Зінкевич, семеро затриманих поліцією - місцеві жителі у віці від 16 до 18 років.

Крім того, за його даними, загиблий - 1994 року народження, а постраждалі зазнали ножових поранень.

Поліція поки вирішує, чи відкривати кримінальне провадження.

Це вже не перший подібний напад на ромський табір в Україні за останні кілька місяців.

На початку червня поліція Києва розпочала кримінальне провадження через те, що представники організації "Національні дружини" потрощили порожній табір ромів у парку "Голосіївський".

20 квітня у Києві ж відбувся напад націоналістів на табір ромів на Лисій горі. Тоді повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори та спалили їхні намети. Після цього поліція також розпочала кримінальне провадження.

У травні 2018 року напад на табір ромів відбувся на Тернопільщині.

Правозахисники закликали правоохоронців не допускати порушень прав національних меншин, зокрема і ромів.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!