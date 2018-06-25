Шенген під загрозою? Лідери ЄС домовляються щодо мігрантів

Копирайт изображения Reuters Image caption Італія закликає штрафувати країни, які не приймають мігрантів за квотою

Вільне пересування у межах Шенгенської зони може опинитися під загрозою, якщо європейські лідери не зможуть консолідовано вирішити проблему мігрантів і біженців, застеріг новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Згідно із Дублінською угодою, розглядати заявку про надання притулку має перша країна Євросоюзу, до якої в'їхав біженець або мігрант.

Хвиля біженців із країни Африки і Близького Сходу, що прокотилася Європою у 2015-2016 роках давно спала, але міграційне питання у багатьох країнах ЄС все ще залишається не вирішеним.

Неформальна зустріч у Брюсселі 16 лідерів країн ЄС, яку скликала німецька канцлерка Ангела Меркель, відбулася напередодні саміту ЄС щодо мігрантів, запланованого на 28-29 червня.

Судна з мігрантами

Італія - основна країна, через яку більшість біженців із Північної Африки потрапляють в Європу. Новий італійський популістський уряд, сформований раніше цього місяця, узяв жорсткий курс щодо питання мігрантів і обіцяв депортувати з країни близько півмільйона нелегалів.

Упродовж останніх кількох днів Італія відмовилася приймати два човни із врятованими у морі мігрантами.

На зустрічі в Брюсселі італійський прем'єр закликав ЄС розподіляти відповідальність за порятунок мігрантів у морі, які планують до Європи, і карати країни, які відмовляються приймати біженців за квотами.

Пан Конте представив документ, що закликає ЄС створити "центри захисту" для мігрантів, що полегшили б тягар Італії, яка за останні чотири роки прийняла в себе понад 600 тисяч мігрантів. "Хто висаджується в Італії - висаджується в Європі… Шенген під загрозою", - йдеться у заяві Італії.

Минулого тижня Італія відмовилася прийняти 630 мігрантів на борту благодійного рятівного човна "Акваріус", що в підсумку причалив до Іспанії. Інше судно - "Лайфлайн" досі перебуває у морі з 230 людьми на борту - після того як і Італія, і Мальта відмовили йому у дозволі зайти у порт.

"Всі відповідають за все"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала недільну зустріч у Брюсселі дорадчим засіданням і закликала знайти загальноєвропейський підхід до питання нелегальної міграції. "Всі відповідають за все. Де це можливо, ми хочемо загальноєвропейських рішень проблеми. Де це неможливо - ми хочемо, щоб країни, готові до співпраці, разом розробили план дій", - заявила вона.

За словами Меркель, на саміті цього тижня повного консенсусу щодо міграції на рівні усіх країн досягти навряд чи вдасться.

"Будуть двосторонні чи тристоронні домовленості, покликані допомогти одне одному. Не завжди слід чекати схвалення усіх 28 членів Євросоюзу, але необхідно керуватися тим, що важливо у тій чи іншій країні", - додала канцлерка.

Пані Меркель скликала недільну зустріч у Брюсселі під тиском деяких німецьких політиків, невдоволених нинішньою міграційною політикою Німеччини.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер висунув пані Меркель ультиматум: якщо вона не запропонує нові загальноєвропейські домовленості, МВС перестане впускати мігрантів у країну.

Сам Зеєгофер пропонує не впускати до Німеччини мігрантів, які вже зареєструвалися в іншій країні ЄС, проте Ангела Меркель цей план не підтримує.

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