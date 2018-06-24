Прес-секретарку Трампа виставили з ресторану в США

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Прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс попросили піти з ресторану через її роботу на президента США Дональда Трампа.

Співвласниця закладу Red Hen у Лексінгтоні, штат Вірджинія, у п'ятницю ввечері попросила пані Сандерс і її сім'ю піти з ресторану. У такий спосіб вона висловила своє невдоволення адміністрацією президента Трампа.

Пані Сандрес прокоментувала інцидент у Twitter: "її дії більше свідчать про неї, аніж про мене".

Стефані Уілкінсон переконана, що пані Сандерс працює на "нелюдську і неетичну" адміністрацію. Вона заявила виданню Washington Post, що вирішила не обслуговувати прес-секретаря Трампа, коли поговорила зі співробітниками.

"Скажіть мені, що ви хочете зробити. Я можу попросити її піти, - розповіла вона. - Вони відповіли так".

Пропустити Twitter допис , автор: @PressSec Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) 23 червня 2018 р.

Цьому інциденту передувало те, міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен освистали в мексиканському ресторані в Вашингтоні.

Останнім часом уряд США критикують через скандальну політику ізоляції дітей-мігрантів від їхніх батьків на мексиканському кордоні.

Рішення адміністрації про кримінальне переслідування кожного нелегального мігранта, який перетинає кордон, призвело до того, що майже 2300 дітей розлучили із їхніми батьками в травні й червні, що спричинило гнів у всьому світі.

Пізніше пан Трамп відмовився від розподілу сімей, проте заявив, що як і раніше дотримувається політики "нульової терпимості".

Критики називають рішення ресторану Red Hen дискримінацією.

Однак інші порівнюють поведінку співробітників ресторану з недавнім рішенням Верховного суду на користь кондитера, який відмовився готувати весільний торт для пари геїв. Тоді консерватори говорили, що суд захистив релігійну свободу.

На сторінці ресторану у Facebook почалася суперечка. В одному з негативних відгуків йдеться: "Я вечеряла в Red Hen і бачила, як вони грубо відмовили в обслуговуванні Сарі Хакабі Сандерс. Після інциденту - шок і огида. Я більше ніколи не їстиму в цьому закладі".

"Жахливі власники і керівники: нетерпимі й упереджені", - написав інший користувач.

Однак тисячі людей підтримали рішення ресторану. "Подобається це місце. Принципи перш за все, і їжа має бути відмінною", - написав один з них.

Пані Уілкінсон заявила, що попросила пані Сандерс поговорити з нею зовні, перед тим як пояснити, "що в ресторані дотримуються певних принципів, які, на її переконання, слід відстоювати, - це чесність, співчуття і співпраця".

За її словами, Сандерс відразу ж відповіла: "Все в порядку. Я піду" і навіть збиралася заплатити за замовлення, однак грошей у неї не взяли.