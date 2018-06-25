Ердоган переміг. Чи були турецькі вибори чесними?

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Лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виграв новий п'ятирічний термін у першому турі президентських виборів.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен заявив, що президент "отримав абсолютну більшість усіх дійсних голосів".

Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, пан Ердоган отримав 53% голосів виборців за результатами підрахунку 99% голосів, а його найближчий суперник Мухаррам Індже набрав 31% голосів.

Опозиціонер результат офіційно ще не визнав, але заявив, що продовжить демократичну боротьбу, "незалежно від результату".

Раніше він поставив під сумнів дані, які транслювали державні ЗМІ.

Кінцеві результати будуть оголошені в п'ятницю.

Нові повноваження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Erdogan and AK Party supporters took to Istanbul's streets to celebrate

Відразу після виборів 24 червня у Туреччині набуде чинності радикальна реформа державного устрою, яку підтримали із перевагою у три відсотки на референдумі 16 квітня 2017 року. Завдяки їй, Турецька республіка з парламентської перетвориться на "суперпрезидентську".

Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган - ініціатор цієї реформи. Він планує переобратися і стати очільником виконавчої і законодавчої влади. Також він практично буде непідзвітним парламенту і отримає можливість залишатися при владі ще півтора десятка років.

Президент стане очільником виконавчої влади. Прем'єр-міністра, якого затверджує парламент, більше не буде.

Президент зможе видавати укази без схвалення парламенту. Також він призначатиме одного або декількох віце-президентів і членів уряду.

Збільшується і тривалість правління. Формально у конституції є обмеження: два терміни по п'ять років.

Але турецькі та іноземні експерти кажуть, що там є спосіб обійти це правило. За новою конституцією вибори президента і парламенту мають проходити одночасно. Тобто, якщо президент вирішує піти у відставку достроково або ж парламент достроково саморозпускається - переоберуть і президента, і депутатів.

Якщо парламент вирішить провести дострокові вибори до кінця другого терміну президента, то президент зможе балотуватися на третій термін (але про відставку має заявити парламент).

Попри надзвичайний стан, який ввели після спроби путчу в липні 2016 року, і репресій проти багатьох тисяч противників президента Ердогана, і сильну опозицію, Туреччина поки далека від авторитарних країн, де демократичні інститути є лише "декораціями".

Але повноваження президента у новій редакції конституції певною мірою обмежені парламентом. Чи будуть депутати користуватися цими повноваженнями, залежить від того, кого оберуть.

Чи були вибори вільні та справедливі?

Копирайт изображения AFP Image caption Мухаррам Індже результат офіційно ще не визнав, але заявив, що продовжить демократичну боротьбу "незалежно від результату".

На виборчих дільницях були посилені заходи безпеки.

Напередодні голосування звучали заяви щодо можливого залякування та шахрайства на виборах.

Виборча комісія Туреччини вже заявила, що буде розслідувати можливі порушення в провінції Урфа на південному кордоні з Сирією.

Явка виборців була високою - майже 87%, повідомила державна телекомпанія.

Пан Індже заявив, що проведе ніч у штаб-квартирі виборчої комісії в Анкарі, щоб забезпечити справедливий підрахунок. У твіттері він попросив спостерігачів за виборами не залишати виборчі дільниці.

Мухаррам Індже висловив застереження щодо того, як повідомляють результати голосування

Правозахисники заявили, що преса не може вільно надавати слово всім сторонам.

Раніше пан Ердоган заявив: "Я сподіваюся, що ніхто не буде намагатися кидати тінь на результати і шкодити демократії, щоб приховати свою власну невдачу".

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