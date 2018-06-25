Кривава бійня між фермерами і пастухами в Нігерії: 86 загиблих

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Нігерія протягом десятиліття спостерігає за періодичними спалахами насильства між фермерами Бером та пастухами Фулані (архівне фото 22 квітня 2018 року)

Щонайменше 86 людей загинули в центральній частині Нігерії після сутички між фермерами та пастухами великої рогатої худоби, повідомила поліція штату Плато.

Деякі ЗМІ повідомляли, що бійня почалася ще в четвер, коли етнічні фермери Бером атакували пастухів Фулані, вбивши п'ятьох з них.

Атака у відповідь в суботу призвела до ще більшої кількості смертей.

В місцевості, де сталася бійка, вже десять років триває насильницьке протистояння між етнічними групами, які конкурують за землю.

Державний поліцейський комісар Унді Аді заявив, що у сусідніх селах було вбито 86 людей, шестеро отримали травми.

Також він повідомив, що було спалено 50 будинків, 15 мотоциклів та 2 трактори.

На час розслідування у трьох частинах штату запровадили комендантську годину.

Вона діятиме з 18:00 до 6:00 за місцевим часом в районах Рійо, Барикін Ладі та Південний Джос.

Сутички "зуб за зуб" переростають у війну

Аналіз BBC від Стефані Хегарті в Лагосі

Це давній конфлікт, який останнім часом вирізняється новим рівнем жорстокості.

У центральному регіоні Нігерії оселилися фермерські громади, а кочівники-пастухи часто вступають з ними в конфлікт через доступ до землі та пасовищ.

Але ці сутички "зуб за зуб" переросли в міжетнічну війну, в результаті чого за останній рік було вбито тисячі людей.

Цей регіон, з мусульманською північчю та християнським півднем, схильний до релігійної напруженості.

Пастухи - це етнічні Фулані і переважно мусульмани, тоді як селяни-фермери в основному християни.

Залишається незрозумілим, чому цей спалах насильства відбувається саме зараз.

Президент Нігерії неодноразово заявляв, що загострення конфлікту пов’язане зі збільшенням кількості зброї із Лівії.

Інші звинувачують сили безпеки країни, які надто зайняті боротьбою з повстанцями - угруповуванням Боко Харам на півночі та бойовиками на багатому на нафту півдні.

Хто такі пастухи Фулані?

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Фулані або Фульбе - скотарський напівкочовий народ, розсіяний більшими або меншими групами майже у всіх країнах Західної та Центральної Африки в смузі субсахарських саван.

У Нігерії деякі з них продовжують жити як кочівні пастухи, а інші переїжджають до міст.

Кочові групи проводять більшу частину свого життя в зарослях.

Вони пасуть своїх тварин на великих територіях, часто стикаючись з осілими громадами фермерів.

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