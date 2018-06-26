Генсек Ради Європи попросив Путіна помилувати Сенцова

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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд офіційно звернувся до президента Росії Владимира Путіна із закликом помилувати українського режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років тюрми за звинуваченнями в "тероризмі".

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили в Раді Європи.

"Так, лист відправили, сьогодні його опублікують", - повідомили в прес-службі РЄ.

Реакції російської сторони на цей лист поки що немає.

20 червня у Москві Турбйорн Ягланд зустрічався із російським омбудсменом Тетяною Москальковою, з якою також обговорював звільнення Сенцова.

Генсек РЄ заявляв, що готовий особисто звернутися до президента Путіна із проханням про помилування на підставі Європейської конвенції з прав людини.

"Разом і до кінця"

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, 14 травня оголосив про початок безстрокового голодування.

Він заявив, що своїм протестом він домагається звільнення усіх політичних в'язнів і просив не ставити його на перше місце серед них, а сприймати як одного із українців, утримуваних у російських тюрмах за політичними мотивами.

"Єдиною умовою припинення голодування є звільнення усіх українських політв'язнів, котрі перебувають на території РФ. Разом і до кінця. Слава Україні!", - ідеться у зверненні, яке він передав у травні через адвоката.

Те, що він оголосив про голодування рівно за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії 14 червня, не випадковість. Він розрахував, що буде фізично спроможний голодувати близько двох місяців, тобто, до завершення мундіалю.

Сенцов відбуває покарання в колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Арешт і покарання

10 травня 2014 року Олега Сенцова, а також Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія та Олександра Кольченка затримали у Сімферополі. Їм було пред'явлено звинувачення у підготовці терористичного акту, їх назвали членами організації "Правий сектор".

За інформацією ФСБ РФ, затримані готувалися "у складі терористичної організації до здійснення вибухів у ніч на 9 травня 2014 року саморобних вибухових пристроїв біля меморіалу "Вічного вогню" і пам'ятника Леніну в Сімферополі".

Їх також звинуватили у підпалі офісів громадської організації "Русская община Крыма" та представництва партії "Единая Россия" в Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року.

Під час судових слухань з'ясувалося, що хлопці таки причетні до підпалення дверей офісу проросійської організації. Але як заявляв Олександр Кольченко, "підпал не є терактом".

Захисники наполягали, що у такий спосіб вони протестували проти незаконних дій Росії у Криму.

Копирайт изображения Reuters Image caption Олег Сенцов та Олександр Кольченко у суді після оголошення вироку співали гімн України

Звинувачення Сенцова і Кольченка ґрунтувалися на показах трьох осіб, двоє з яких - це Олексій Чірній і Геннадій Афанасьєв, яких також засудили за цією справою. На суді вони від своїх показів відмовилися і заявили, що слідство "вибило" їх катуваннями.

Третій свідок, Олексій Пирогов, раніше притягувався до відповідальності за пограбування і наркотики, у нього знайшли пакет марихуани. Правозахисники не виключали, що його могли змусити співпрацювати з ФСБ.

Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону у травні 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, визнавши його винним в "організації терористичного угрупування". Обвинувачі попросили засудити Сенцова до 23-х років.

Президент РФ Володимир Путін визнавав правомірність засудження Олега Сенцова, він заявляв, що його покарали за "терористичну", а не режисерську діяльність.

Сенцов і Кольченко категорично відкидали висунуті їм звинувачення і вважали, що їх судять за участь у Майдані та активну позицію із захисту української державності в Криму.

"Я не буду ні про що вас просити. Тут усім усе зрозуміло. Суд окупантів не може бути справедливим за визначенням. Нічого особистого, ваша честь", - заявляв в останньому слові Олег Сенцов.

Разом із засудженим до 10-ти років Олександром Кольченком вони співали гімн України.