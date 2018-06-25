СБУ: є сотні свідчень про катування українців на території "ДНР-ЛНР"
Служба безпеки України зібрала докази про застосування тортур до українських військових, а також ідентифікувала багатьох росіян, які їх вчиняли.
Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на зустрічі з представниками посольств іноземних держав, акредитованих в Україні.
Керівник спецслужб також заявив, що є докази про знущання з українських солдатів та офіцерів, котрих незаконно перевезли на територію Росії з Донбасу і допитували російські спецслужби.
"У нас є дуже багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території Російської Федерації. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило, ФСБ допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - повідомив голова СБУ.
"Багатьох з тих, хто катував наших бійців, нами ідентифіковано, і я переконаний, що прийде час і ми зможемо притягти їх до кримінальної відповідальності. Декого з них ми знаємо за позивними", - сказав голова СБУ.
За словами пана Грицака, на сьогодні задокументовано свідчення 435 полонених, яких утримували бойовики на Донбасі.
Він зазначив, що загалом спецслужби мають свідчення про знущання і катування близько 1000 людей, але не всі вони наважилися на те, аби їхні імена і розповіді були оприлюднені.
Окрім того, СБУ готує до оприлюднення збірку свідчень про катування та тортури людей, які утримуються на території анексованого Криму.
По обидва боки зіткнення?
У той же час, і у 2016, і у 2017 роках у спеціальних доповідях про ситуацію на Донбасі ООН вказувала на те, що тортури застосовуються по обидва боки лінії зіткнення.
"Відповідальність за порушення прав людини в Україні несуть і українські силовики, і бойовики невизнаних територій на Донбасі", ішлося у доповіді два роки тому.
"Серед таких порушень - тортури, в тому числі сексуальне насильство над жінками й чоловіками, погрози такого насильства, а також жорстоке поводження, позасудові покарання і необґрунтовані затримання", - визнавали автори доповіді.
Про це також заявляли міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch.
Зокрема, в оприлюдненому у липні 2016 року спільному звіті наголошувалося, що свавільні затримання, насильницькі зникнення та тортури на сході України відбуваються по обидва боки конфлікту.
Вдалося повернути 3200
За інформацією Василя Грицака, з початку конфлікту на Донбасі Україна змогла повернути або знайти понад три тисячі 200 українських полонених.
Він каже, що це вдалося завдяки зусиллям Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО.
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У той же час, за даними СБУ, на неконтрольованій Києвом території Донбасу утримується 113 заручників, стосовно яких ведуться переговори про звільнення чи обмін. Василь Грицак, однак, каже, що "влада" "ДНР-ЛНР" підтверджує утримання лише 24 осіб.
Він повторив слова президента Петра Порошенка про те, що Україна готова до "безпрецедентних кроків" задля звільнення усіх українців з неконтрольованих територій Донбасу, а також Криму та Росії.
Василь Грицак також сказав, що до місць утримання заручників бойовики не допускають представників міжнародних організацій, через що інформації про стан здоров'я цих людей практично немає.
Разом з тим Грицак повідомив, що наразі готується ще одна збірка, у якій міститимуться свідчення людей, які "потрапили до катівень ФСБ та поліції в окупованому Криму".
Голова СБУ наголосив, що метою оприлюднення документальних свідчень про катування і тортури є закликати міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою звільнення заручників на Донбасі і осіб, яких Україна вважає політичними в'язнями у Криму та Росії.
Керівництво Росії послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі, але водночас визнає, що на боці самопроголошених республік воюють російські добровольці.
Згідно з останніми даними МВС та СБУ України, на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей під виглядом воєнізованих формувань "ДНР" і "ЛНР" воює близько 35 тисяч кадрових військовослужбовців РФ, російських та місцевих найманців.