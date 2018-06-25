СБУ: є сотні свідчень про катування українців на території "ДНР-ЛНР"

Копирайт изображения EPA Image caption СБУ твердить, що має кілька сотень задокументованих доказів про катування тих військових, яких вдалося повернути із полону в "ДНР-ЛНР"

Служба безпеки України зібрала докази про застосування тортур до українських військових, а також ідентифікувала багатьох росіян, які їх вчиняли.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на зустрічі з представниками посольств іноземних держав, акредитованих в Україні.

Керівник спецслужб також заявив, що є докази про знущання з українських солдатів та офіцерів, котрих незаконно перевезли на територію Росії з Донбасу і допитували російські спецслужби.

"У нас є дуже багато задокументованих фактів, коли катування відбувалися на території Російської Федерації. Тобто, полонених наших бійців перевозили в Росію і під керівництвом працівників спецслужб, як правило, ФСБ допитували, жорстоко катували, потім повертали назад на Донбас", - повідомив голова СБУ.

"Багатьох з тих, хто катував наших бійців, нами ідентифіковано, і я переконаний, що прийде час і ми зможемо притягти їх до кримінальної відповідальності. Декого з них ми знаємо за позивними", - сказав голова СБУ.

За словами пана Грицака, на сьогодні задокументовано свідчення 435 полонених, яких утримували бойовики на Донбасі.

Він зазначив, що загалом спецслужби мають свідчення про знущання і катування близько 1000 людей, але не всі вони наважилися на те, аби їхні імена і розповіді були оприлюднені.

Окрім того, СБУ готує до оприлюднення збірку свідчень про катування та тортури людей, які утримуються на території анексованого Криму.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова СБУ Василь Грицак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, а також колишній боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш, звільнений з полону бойовиків, та батько ув'язненого в Росії Павла Гриба Ігор Гриб.

По обидва боки зіткнення?

У той же час, і у 2016, і у 2017 роках у спеціальних доповідях про ситуацію на Донбасі ООН вказувала на те, що тортури застосовуються по обидва боки лінії зіткнення.

"Відповідальність за порушення прав людини в Україні несуть і українські силовики, і бойовики невизнаних територій на Донбасі", ішлося у доповіді два роки тому.

"Серед таких порушень - тортури, в тому числі сексуальне насильство над жінками й чоловіками, погрози такого насильства, а також жорстоке поводження, позасудові покарання і необґрунтовані затримання", - визнавали автори доповіді.

Про це також заявляли міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch.

Зокрема, в оприлюдненому у липні 2016 року спільному звіті наголошувалося, що свавільні затримання, насильницькі зникнення та тортури на сході України відбуваються по обидва боки конфлікту.

Вдалося повернути 3200

За інформацією Василя Грицака, з початку конфлікту на Донбасі Україна змогла повернути або знайти понад три тисячі 200 українських полонених.

Він каже, що це вдалося завдяки зусиллям Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО.

У той же час, за даними СБУ, на неконтрольованій Києвом території Донбасу утримується 113 заручників, стосовно яких ведуться переговори про звільнення чи обмін. Василь Грицак, однак, каже, що "влада" "ДНР-ЛНР" підтверджує утримання лише 24 осіб.

Він повторив слова президента Петра Порошенка про те, що Україна готова до "безпрецедентних кроків" задля звільнення усіх українців з неконтрольованих територій Донбасу, а також Криму та Росії.

Василь Грицак також сказав, що до місць утримання заручників бойовики не допускають представників міжнародних організацій, через що інформації про стан здоров'я цих людей практично немає.

Разом з тим Грицак повідомив, що наразі готується ще одна збірка, у якій міститимуться свідчення людей, які "потрапили до катівень ФСБ та поліції в окупованому Криму".

Голова СБУ наголосив, що метою оприлюднення документальних свідчень про катування і тортури є закликати міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою звільнення заручників на Донбасі і осіб, яких Україна вважає політичними в'язнями у Криму та Росії.

Керівництво Росії послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі, але водночас визнає, що на боці самопроголошених республік воюють російські добровольці.

Згідно з останніми даними МВС та СБУ України, на тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей під виглядом воєнізованих формувань "ДНР" і "ЛНР" воює близько 35 тисяч кадрових військовослужбовців РФ, російських та місцевих найманців.