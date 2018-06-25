У США за величезні гроші продали "бластер" із "Зоряних воєн"
"Бластер", який використав персонаж Гаррісона Форда Хан Соло у фільмі "Повернення джедая", продали на аукціоні в Нью-Йорку за 550 тисяч доларів.
Ця бутафорна зброя, зроблена переважно з дерева, раніше понад 30 років була у власності арт-директора фільму Джеймса Шоппе. За роботу над фільмом його номінували на Оскар.
"Бластер" продали дорожче, ніж світловий меч, який використовував Марк Гемілл у перших двох фільмах "Зоряних воєн". Його продали за 450 тисяч доларів.
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Пан Шоппе виставив близько 40 інших предметів на аукціон, зокрема сокиру Евока та план судна Джабби Хатта.
Сокиру Евока продали за 11 250 доларів, ще один "бластер" продали за понад 90 тисяч доларів.
А найбільш дорогим експонатом із "Зоряних воєн" став дроїд R2-D2, який продали в Лос-Анджелесі за 2,76 млн доларів минулого року.
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