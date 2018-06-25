Чому в мексиканському місті арештували всіх поліцейських
В мексиканському містечку Окампо за звинуваченням у причетності до вбивства кандидата в мери затримали всіх поліцейських.
64-річного Фернандо Анхелеса Суареса застрелили у минулий четвер. Він став одним з понад сотні мексиканських політиків, вбитих протягом цьогорічної передвиборчої кампанії, яка завершиться 1 липня виборами президента, парламенту країни та органів влади у штатах.
За підозрою у вбивстві затримано всіх 27 поліцейських Окампо та їхнього керівника.
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"Він не міг терпіти корупцію"
Фернандо Анхелес Суарес був успішним бізнесменом з невеликим попереднім політичним досвідом.
Він вважав себе незалежним, але врешті-решт приєднався до однієї з головних партій Мексики - лівоцентристської Партії демократичної революції (PRD).
"Він не міг бачити такої бідності, нерівності та корупції, і тому вирішив висунути свою кандидатуру", - заявив один з найближчих друзів вбитого політика Мігель Малагон газеті El Universal.
Після вбивства пана Суареса, секретаря з громадської безпеки Окампо - керівника місцевої поліції Оскара Гонсалеса Гарсію звинуватили в причетності до злочину.
Коли представники федеральних силових структур прибули в суботу до міста затримати чиновника, їх зупинили місцеві поліцейські.
Наступного дня вони прибули з підкріпленням з мексиканських військових і арештували не тільки пана Гарсію, але й всіх поліцейських. В кайданках їх вивезли до столиці штату Мічіокан.
Затриманих звинувачують у зв'язках з місцевими бандами.