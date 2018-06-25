Чому в мексиканському місті арештували всіх поліцейських

Копирайт изображения AFP Image caption Щоб затримати поліцейських довелося викликати військових

В мексиканському містечку Окампо за звинуваченням у причетності до вбивства кандидата в мери затримали всіх поліцейських.

64-річного Фернандо Анхелеса Суареса застрелили у минулий четвер. Він став одним з понад сотні мексиканських політиків, вбитих протягом цьогорічної передвиборчої кампанії, яка завершиться 1 липня виборами президента, парламенту країни та органів влади у штатах.

За підозрою у вбивстві затримано всіх 27 поліцейських Окампо та їхнього керівника.

"Він не міг терпіти корупцію"

Копирайт изображения AFP Image caption Фернандо Анхелес Суарес висунув кандидатуру від опозиційної партії на виборах мера Окампо. За кілька днів до голосування його вбили.

Фернандо Анхелес Суарес був успішним бізнесменом з невеликим попереднім політичним досвідом.

Він вважав себе незалежним, але врешті-решт приєднався до однієї з головних партій Мексики - лівоцентристської Партії демократичної революції (PRD).

"Він не міг бачити такої бідності, нерівності та корупції, і тому вирішив висунути свою кандидатуру", - заявив один з найближчих друзів вбитого політика Мігель Малагон газеті El Universal.

Після вбивства пана Суареса, секретаря з громадської безпеки Окампо - керівника місцевої поліції Оскара Гонсалеса Гарсію звинуватили в причетності до злочину.

Коли представники федеральних силових структур прибули в суботу до міста затримати чиновника, їх зупинили місцеві поліцейські.

Наступного дня вони прибули з підкріпленням з мексиканських військових і арештували не тільки пана Гарсію, але й всіх поліцейських. В кайданках їх вивезли до столиці штату Мічіокан.

Затриманих звинувачують у зв'язках з місцевими бандами.