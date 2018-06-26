"Будь обережна": Трамп відповів демократці, що закликала його бойкотувати

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Президент США Дональд Трамп активізував словесну війну з демократами після того, як його речницю вигнали власники ресторану за роботу на його адміністрацію.

Раніше член палати представників від демократів Максін Вотерс закликала бойкотувати адміністрацію Трампа через її міграційну політику.

Вона заявила, що вважає прикладом для наслідування інцидент, коли з ресторану у штаті Вірджинія виставили прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс.

"Якщо ви побачите когось з кабінету міністрів у ресторані, супермаркеті, на автозаправці, виходьте та тисніть на них. Відповідайте їм. Говоріть, що їм ніде більше не раді", - сказала пані Вотерс.

Дональд Трамп відповідь традиційно опублікував у Twitter - він назвав пані Вотерс людиною з низьким IQ, а потім додав: "Будь обережна зі своїми бажаннями, Макс!".

Не залишив він без уваги і ресторан, який зачинив двері перед Сарою Сандерс. Дональд Трамп порадив власникам зосередитись на чистоті закладу, а не відмовляти такій прекрасній людині як Сара Сандерс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Максін Вотерс закликала бойкотувати адміністрацію Трампа

Останні рішення

Тим чосам, керівник служби охорони кордонів США заявив, що притягнення до кримінальної відповідальності нелегальних мігрантів, які незаконно в'їжджають в країну з дітьми, тимчасово припинять.

Заступник комісара з питань митної та прикордонної охорони Кевін МакАлінен заявив журналістам у Техасі, що переслідування зупинили минулого тижня.

За його словами, це сталося після того, як Дональд Трамп закликав припинити практику розділення сімей мігрантів.

При цьому він пояснив, що тактика "нульової толерантності" лишається в силі.

Відповідні органи ще мають визначити, як притягати до відповідальності мігрантів, не розлучаючи їх з дітьми, повідомляє Associated Press.

У понеділок прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що в США не було місця для утримання таких сімей.

"Ми не змінюємо політику. У нас просто немає ресурсів", - сказала вона журналістам.

Очікують, що сім'ї біженців, які нелегально перетнули кордон, будуть тепер утримуватися разом, проте де саме - поки що невідомо.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що сім'ї нелегальних мігрантів будуть перебувати на двох військових базах у Техасі. Пентагон вже отримав наказ забезпечити місця для кількох тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп підписав розпорядження про припинення практики розділення, але тисячі дітей залишаються окремо від батьків

Чому критикують?

Уряд США різко розкритикували через скандальну політику розділення дітей-мігрантів з батьками на кордоні з Мексикою.

Опитування громадської думки показало, що більшість американців обурені тим, що адміністрація відбирає дітей, часто малолітніх, у батьків, які нелегально перетнули кордон США.

Близько двох тисяч дітей нелегальних мігрантів у США перемістили в ізолятори окремо від батьків.

Під тиском суспільства Трамп відмовився розділяти сім'ї, при цьому підтвердив відданість політиці "нульової терпимості".

Інцидент в ресторані Red Hen не перший, пов'язаний з міграційним скандалом.

Минулого тижня керівник міністерства внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен змушена була залишити мексиканський ресторан, де незадоволені її присутністю клієнти та активісти почали кричати "Ганьба!" та "Якщо діти не можуть їсти спокійно, ти не можеш теж!".

За інформацією флоридської газети Tampa Bay Times, генпрокурор штату Пам Бонді попросила поліцію супроводжувати її після того, як на виході з кінотеатру її оточив натовп, незадоволений міграційною політикою.

За деякими даними, службовці міністерства внутрішньої безпеки отримують погрози через міграційну політику президента. Один з них нібито виявив у себе вдома обезголовлену і спалену тушу тварини.

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