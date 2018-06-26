Чому "нарциси" більш успішні. Пояснюють вчені

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Люди, яких називають "нарцисами", можуть дратувати через постійне бажання бути в центрі уваги. Проте на думку дослідників, вони можуть бути надзвичайно успішними.

Зазвичай їх оцінюють негативно, однак психологи кажуть, що такі люди мають "ментальну жорсткість", завдяки якій вони по життю не здаються.

Міжнародна команда дослідників стверджує, що "нарциси", як правило, багато досягають в освіті, на роботі та в романтичних стосунках.

Їхнє "посилення почуття власної гідності" посилює впевненість у собі.

Для психологів "нарцисизм" є одним зі злих характерів "темної тріади" разом з психопатією та макіавеллізмом - вони постійно хочуть бути в центрі уваги, пихаті, амбіційні та потребують захоплення з боку оточуючих.

Але доктор Костас Пападжорджиу з Королівського університету в Белфасті каже, що за даними дослідження, "нарциси" часто соціально успішні, а бажання привернути увагу може зробити їх "чарівними" та високо мотивованими.

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"Якщо ви нарцис, то твердо вірите в те, що ви кращі за інших і заслуговуєте на нагороду", - пояснює науковець.

Як провели дослідження?

За словами доктора Пападжорджиу, "нарцисизм" впливає на громадську думку, переважає в популярній культурі, соцмережах, реаліті-шоу та політиці.

Він входить до складу дослідницької групи, яка включає науковців з Лондонського університету, Королівського коледжу в Лондоні, Техаського та Манчестерського університетів.

Вчені використали результати іспитів в середніх школах, аби показати, як "нарциси" можуть обігнати в успішності інших.

Використовуючи дані стосовно 300 молодих "нарцисів" в італійській школі, дослідники виявили, що вони складають іспити краще за інших.

Психологи стверджують, що ці люди мають такі риси, як егоїзм та бажання домінувати, а також є більш стійкими та рішучими.

Вони не були розумнішими, але поводилися більш впевнено і наполегливо, а тому були здатні обігнати інших учнів.

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Чарівні монстри

Доктор Пападжорджиу вважає, що такі переваги відчутні під час навчання в університеті, на роботі та в романтичних стосунках.

За його словами, "нарциси" можуть притягувати більше партнерів.

"Вони досить харизматичні. Якщо ви витрачаєте багато часу на те, аби бути чарівним та переконувати інших, це може зробити вас більш привабливим", - вважає науковець.

Він каже, що зростання "нарцисизму" може бути еволюційним елементом. Такі люди мають більше сексуальних партнерів та частіше передають свої гени іншим людям.

Костас Пападжорджиу повідомив, що приблизно 60% "нарцисизму" успадковується, решту - формує навколишнє середовище.

Він каже, що "нарциси" можуть бути "абсолютно руйнівними для оточуючих", але їхній вплив можна обмежити.

"Ви можете контролювати їх, а не дозволяти їм керувати вами", - говорить науковець.

Він стверджує, що такі риси особистості не слід розглядати як "добре чи погано", а як "продукт еволюції" та "експресію людської природи".

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