Порошенко підписав закон про антикорупційний суд
Президент України Петро Порошенко у вівторок підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду.
"Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми маємо підписати закон про запуск антикорупційного суду", - сказав він під час зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин.
Тепер закон має опублікувати офіційне видання, після чого він набуде чинності.
Верховна Рада ухвалила законопроект президента 21 червня.
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Створення антикорупційного суду є важливою вимогою західних партнерів та ключовою умовою надання життєво необхідних кредитів від Міжнародного валютного фонду.
Кредитори наполягали на вирішальній ролі міжнародних експертів у відборі суддів антикорупційного суду, і після тривалих і складних перемовин Київ на це погодився.
Проте МВФ, а згодом і США, заявили, що не все в ухваленому законі їх влаштовує, і Верховна Рада вже має виправити нещодавно ухвалений документ.
Українська влада обіцяє запустити роботу антикорупційного суду до кінця року.
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