Порошенко підписав закон про антикорупційний суд

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Новий суд спеціалізуватиметься на справах щодо корупції та фінансових махінацій

Президент України Петро Порошенко у вівторок підписав закон про утворення Вищого антикорупційного суду.

"Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми маємо підписати закон про запуск антикорупційного суду", - сказав він під час зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин.

Тепер закон має опублікувати офіційне видання, після чого він набуде чинності.

Верховна Рада ухвалила законопроект президента 21 червня.

Створення антикорупційного суду є важливою вимогою західних партнерів та ключовою умовою надання життєво необхідних кредитів від Міжнародного валютного фонду.

Кредитори наполягали на вирішальній ролі міжнародних експертів у відборі суддів антикорупційного суду, і після тривалих і складних перемовин Київ на це погодився.

Проте МВФ, а згодом і США, заявили, що не все в ухваленому законі їх влаштовує, і Верховна Рада вже має виправити нещодавно ухвалений документ.

Українська влада обіцяє запустити роботу антикорупційного суду до кінця року.

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