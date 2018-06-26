Синхронні візити до ув’язнених: Москалькова у Києві, Денісова - у Москві

Копирайт изображения TARASOV / Укрінформ Image caption Москалькова прибула до Києва зранку вівторка потягом

До Києва приїхала уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова. Зранку вона прибула в Україну потягом.

Тим часом, у Росії триває візит українського омбудсмена Людмили Денісової.

Пані Москалькова заявила про намір відвідати в Києві Максима Одинцова, якого українська влада звинувачує у дезертирстві з української армії, та з моряками затриманого судна Норд.

Пані Денісова зараз намагається потрапити до ув’язненого українського журналіста Романа Сущенка.

Вона перебуває у Росії вже майже два тижні. За цей час вона намагалася потрапити до українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування, однак їй відмовили.

Побачення з моряками

Копирайт изображения Instagram/moskalkova.official

Опівдні пані Москалькова повідомила, що зустрілася із моряками судна "Норд", яке заарештували в Азовському морі у березні, коли воно йшло під російськими прапором.

Раніше повідомляли, що моряки перебувають у Києві на території посольства Росії.

"Вражена парадоксальністю ситуації, коли люди, які доведено не мають громадянства України, фактично перебувають у заручниках: їх не випускають до рідних і близьких", - написала пані Москалькова в Instagram.

Російська омбудсмен заявила, що планує звернутися до керівництва компетентних органів України з проханням звільнити моряків.

За даними медіа, екіпаж судна - десять людей - жителі Керчі, які отримали російські паспорти.

Капітана судна Володимира Горбенка звинувачують у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом, за що чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Судно натепер заарештоване та перебуває у порту Бердянська в Запорізькій області.

2014 року, після анексії Росією Криму, уряд України офіційно оголосив про закриття всіх морських портів і терміналів на півострові. Перебування суден під іноземними прапорами в кримській гавані є порушенням законів України і передбачає кримінальну відповідальність.

Чергова спроба побачити Сущенка

Копирайт изображения Facebook/ denisovaombudsman

Тим часом, уповноважена з прав людини України Людмила Денісова повідомила, що намагається потрапити до українського журналіста Романа Сущенка.

Як написала вона у Facebook, "консульський запит на моє відвідування Романа Сущенка досі на розгляді".

За її словами, їй пообіцяли, що рішення буде у вівторок.

Копирайт изображения Facebook/denisovaombudsman Image caption 18 червня Денісову не пустили до Романа Сущенка

Тиждень тому пані Денісова вже намагалася відвідати пана Сущенка.

За її словами, в неї був дозвіл на зустріч від Московського міського суду, однак потрапити до закладу, де утримують Сущенка, так і не змогла.

4 червня Російський суд визнав Романа Сущенка винним у шпигунстві і засудив до 12-ти років колонії суворого режиму.

Захист пана Сущенка вважає рішення політично вмотивованим і планував його оскаржити.

Перший зі списку Москалькової

Копирайт изображения Instagram/moskalkova.official Image caption Після обіду пані Москалькова прийшло у СІЗО, щоб зустрітися із Одинцовим

Моряки "Норду" не входили до списку бажаних візитів Москалькової, оскільки вони офіційно не ув’язнені і перебувають у посольстві РФ.

А тому для візиту до них не потрібен дозвіл українських органів.

Відтак першим, узгодженим із українською владою, візитом мало стати побачення Москалькової із Максимом Одинцовим.

СБУ затримала його 19 листопада разом із Олександром Барановим і звинуватила обох у дезертирстві з української армії.

Після анексії Криму вони перейшли служити у російську армію.

По обіді Москалькова повідомила, що наразі зустріч з Одинцовим не відбулася.

У СІЗО їй відмовили, пославшись на відсутність дозволу з Мін'юсту України, а також дозволу суду.

"Я дуже шкодую про ухвалене рішення, оскільки воно могло стати кроком доброї волі у відносинах наших держав і проявом взаємності у відвідуванні громадян Росії і України омбудсменами", - написала вона в Instagram.

44-й день голодування Сенцова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов обіцяє продовжувати голодування до переможного кінця

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила в Києві, що після повернення в Росію планує відвідати засудженого там українського режисера Олега Сенцова.

За її словами вона "звернулася до керівника пенітенціарної системи, щоб (до Сенцова, - Ред.) був допуск лікарів, яких запропонують адвокати й родичі".

Хоча й стверджує, що Сенцов "не хоче зустрічатися ні з якими лікарями".

Також пані Москалькова заявила, що "не бачить смертельної небезпеки" у стані пана Сенцова через голодування.

"Але 40 днів голодування - це серйозно", - сказала омбудсмен РФ.

У свою чергу омбудсмен України пані Денісова, заявила, що в інформації, яку вона отримує про стан здоров’я Олега Сенцова, - "суцільні розбіжності".

"У відеозв'язку з Олегом Сенцовим мені відмовили. Фото не надають. Вся ця суперечлива інформація змушує ставитися до неї з великою недовірою. Очевидно тільки те, що від нас приховують справжній стан здоров'я Олега", - написала Денісова у Facebook.

Також Денісова заявила, що вимагає "негайного доступу до людини, яка 44 дні голодує й зараз перебуває на межі життя і смерті".

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалів.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20-ти років ув'язнення. Сенцов усі звинувачення відкидає і заявляв про тортури.

Домовленості про візити

Копирайт изображения https://www.facebook.com/denisovaombudsman/

Про візити омбудсменів Росії та України домовились президенти обох країн під час телефонної розмови 9 червня.

Але з самого початку поїздки почались проблеми: пані Денісова скаржилась на дії російських колег.

15 червня її не пустили у колонію до українця Олега Сенцова.

Як розповіла пані Денісова у своєму Facebook, керівництво колонії відмовило їй у візиті без пояснення, а також не надало інформації про стан Сенцова.

Згодом російська омбудсмен Москалькова взагалі заявила, що Людмила Денісова перебуває на території Ямало-Ненецького автономного округу, порушуючи досягнуті домовленості.

16 червня Людмилу Денісову не допустили до українця Миколи Карпюка, який перебуває у російській в'язниці "Володимирський централ".

Миколу Карпюка у Росії засудили до 22 років ув'язнення за звинуваченням в участі у бойових діях в Чечні у 90-х роках. Свою вину він не визнає.

18 червня Людмила Денісова зустрілася із колегою з РФ Тетяною Москальковою, після чого омбудсмени заявили, що узгодили новий графіку відвідування ув’язнених.

Загалом українська сторона вказує, що у російських та кримських в'язницях перебувають 70 українських політв'язнів.

В українських в'язницях, за твердженням Києва, перебувають 23 громадянина Росії, зокрема, і затримані під час боїв на Донбасі.

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