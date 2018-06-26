НБУ відмовляється від дрібних монет: як заокруглюватимуть решту

Копирайт изображения UNIAN Image caption 1, 2, 5 і 25 копійок поступово зникнуть з обігу

НБУ більше не карбуватиме монети в 1, 2, 5 та 25 копійок, а також запровадить заокруглення сум у чеку під час розрахунках готівкою.

Ці правила набудуть чинності з 1 липня. Вони передбачені постановою НБУ "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів", ухваленою ще в березні.

Водночас усі накарбовані монети і надалі будуть в обігу, а магазини і далі можуть встановлювати ціни, що завершуються на 99 копійок.

Як заокруглювати

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Від 1 липня суму, що закінчується на 1-4 копійки, заокруглюватимуть у бік зменшення, а від 5 до 9 копійок - збільшуватимуть.

У безготівкових розрахунках, наприклад, якщо ви розраховуєтеся карткою, заокруглення не застосовуватиметься.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Від 1996 купівельна спроможність 1 гривні зменшилася до 7 копійок

У НБУ кажуть, що були змушені відмовитися від дрібних монет, бо вони "втратили свою купівельну спроможність".

"Собівартість виготовлення монет перевищує їх номінальну вартість", - заявив директор депуртаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

За його словами, якщо порівняти з 1996 роком, коли запровадили українську грошову одиницю, купівельна спроможність 1 гривні зменшилася до 7 копійок, а 10 гривень - до 71 копійки.

В НБУ кажуть, що розуміють, що на початку у бізнесу можуть виникнути побоювання стосовно того, чи правильно вони застосовують правила заокруглення. Тому Нацбанк звернувся до міністерства фінансів та ДФС з проханням надати детальні роз'яснення та не застосувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов'язаних із заокругленням.

Копійки зникнуть, банкноти перетворяться на монети

Рішення НБУ про оптимізацію грошового обігу також передбачало і заміну банкнот номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

Наприкінці квітня дві з цих монет - номіналом в 1 і 2 гривні - вже увійшли в обіг.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

За словами голови НБУ Якова Смолія, впродовж двох-трьох років із обігу зникне майже половина від загальної кількості монет - це близько 1 млрд монет дрібних номіналів.

Тож середня кількість монет, що припадають на одного українця, зменшиться удвічі. Водночас і банкнот в обігу також стане менше, - приблизно на 40%.