Молоді жінки не отримують насолоди від сексу – дослідження

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Майже половина жінок у віці від 25 до 34 років не отримують задоволення від сексу, каже дослідження Департаменту громадського здоров'я Великої Британії.

Це перше подібне дослідження, яке британський уряд проводить, аби краще регулювати сферу репродуктивного здоров'я. У ньому взяли участь близько 7 тисяч жінок у віці від 16 років.

Як виявилося, задоволення від сексу зростає з віком: менш як третина жінок у віці 55-64 років поскаржилися на нестачу приємного сексу за останні 12 місяців.

За словами консультантки із репродуктивного здоров'я Сью Манн, "насолода від сексуального життя - це важлива складова психічного і емоційного здоров'я жінок".

"Наші дані показують, що сексуальне задоволення - ключова частина гарного репродуктивного здоров'я, і хоч багато жінок розповідають про сексуальні проблеми, мало хто з них звертається по допомогу".

Суспільна стигма

Задоволення від сексу - друга проблема репродуктивного здоров'я, якою опікуються британські жінки, свідчить дослідження.

На першому місці - уникнення небажаної вагітності, а на третьому - проблема болісних менструацій.

Труднощі завагітніти - шоста за поширеністю проблема у британських жінок. А страх підхопити інфекцію, що передається статевим шляхом - сьома.

При цьому ці проблеми турбують жінок по-різному залежно від віку.

Серед інших знахідок:

Більшість сексуально активних жінок використовують щонайменше один засіб контрацепції.

Близько третини із них використовують для контрацепції протизаплідні спіралі або імплантати.

Ще третина - вживають протизаплідні таблетки.

Кондоми - також популярний, але не такий регулярний засіб контрацепції.

Найбільше за контрацепцією стежать жінки у віці від 16 до 24 років. У цій віковій категорії тих, хто не використовує жодні популярні контрацептивні засоби - усього 12%, у порівнянні із 33% у категорії 35-44 роки і 45% у категорії 45-54 роки.

Близько третини жінок у останні 12 місяців мали проблеми із репродуктивним здоров'ям: болісні менструації, проблеми із фертильністю чи менопаузу.

При цьому детальні інтерв'ю виявляли, що у багатьох ці проблеми впливали на повсякдення, хоча багато хто приховував проблеми від колег по роботі.

"Наше дослідження демонструє, що розмови про репродуктивне здоров'я все ще пов'язані зі стигмою, що є бар'єром для пошуку жінками допомоги", - зазначає пані Манн.

І додає: "Це, зокрема, стосується роботи, де жінки не почуваються достатньо комфортно, аби обговорювати зі своїми керівниками справжні причини лікарняних. Ми хочемо розширити можливості жінок дізнаватися більше про їхнє репродуктивне здоров'я і почуватися упевнено, говорячи про це".

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