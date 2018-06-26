Зроблено в Америці: Чому Трамп обіцяє Harley-Davidson "початок кінця"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мотоцикли Harley-Davidson вважаються одним з основних символів США

У США виник скандал через рішення легендарного виробника мотоциклів Harley-Davidson перенести частину виробництва з країни. Причина такого рішення - "торгова війна" та взаємне запровадження мит з боку США та ЄС. Президент Дональд Трамп вважає, що мотоцикли мають вироблятися лише в США - і обіцяє компанії "початок кінця".

Компанія Harley-Davidson в відповідь на нещодавнє рішення ЄС підвищити мита на американські товари, зокрема, на мотоцикли, бурбон та апельсиновий сік, вирішила вжити заходів та перенести частину виробництва за межі США.

Введення додаткового мита на американські товари стало відповіддю на підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію в США.

Компанія Harley-Davidson заявила, що зростання витрат є істотним тягарем. Через європейські мита, а також тарифи Трампа на імпорт сталі та алюмінію в США, мотоцикли в Європі подорожчають на 2200 доларів. Це принесе виробникові мотоциклів збитки в 30-45 млн доларів тільки в 2018 році.

Harley-Davidson вже будує завод в Таїланді. Ці плани, стверджують в компанії, з'явилися після того, як в січні 2017 року Трамп підписав указ про вихід США з Транстихоокеанського партнерства. Таким чином, Harley-Davidson, який також виробляє мотоцикли на заводах в Австралії, Бразилії та Індії, бажає знизити витрати в азійських країнах. Крім цих заводів у компанії є чотири підприємства в США.

Трамп проти мотогіганта

Трамп заявив, що поява нового заводу Harley-Davidson за межами США свідчить про капітуляцію та початок кінця.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 червня 2018 р.

"Не можна виробляти Harley-Davidson в іншій країні, ніколи! Їхні працівники та клієнти вже дуже на них злі. Дивіться, якщо вони переїдуть, це буде початком кінця - вони капітулюють, вони йдуть! Зникне дух (компанії), і їх так оподатковуватимуть, як ніколи раніше ", - написав президент США у своєму Twitter.

Дональд Трамп почав звинувачувати Harley-Davidson в рішенні перенести частину виробництва в Таїланд ще до того, як почалося торгове протистояння між США і ЄС. За його словами, компанія використовувала введення додаткового мита як привід.

Копирайт изображения AFP Image caption Дональд Трамп вважає, що виробляти легендарні мотоцикли можна лише в США

В Twitter Трамп заявив, що Harley-Davidson, можливо, не зможе продавати в США вироблені в Таїланді мотоцикли без сплати величезних податків.

Він висловив здивування тим, що компанія стала першою, хто капітулював, додавши: "Я за них дуже наполегливо боровся".

Також він сказав, що запровадженням нової системи мит США відкривають нові ринки. Він зазначив, що у Вашингтоні закінчують вивчення питання про введення мит на автомобілі, які імпортуються з ЄС. Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити 20% мито на вироблені в ЄС автомобілі, якщо Євросоюз застосує заходи у відповідь на американські мита на сталь та алюміній.

Речниця Білого дому Сара Сандерс, виступаючи перед журналістами, сказала, що ЄС намагається покарати американських робітників за допомогою несправедливої та дискримінаційної торгової політики.

"Президент Трамп продовжить домагатися вільної, чесної та вигідної для всіх торгівлі та сподівається, що ЄС приєднається до нас", - сказала пані Сандерс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Речниця Білого дому Сара Сандерс наголосила, що президент Трамп продовжить чинну торгову політику

Зроблено не в Америці

Harley-Davidson має намір збільшити інвестиції в заводи за межами США, але виробник поки не оголосив, які саме підприємства отримають додаткове фінансування. Компанія припускає, що для збільшення виробництва буде потрібно від дев'яти до 18 місяців.

У 2017 році компанія продала майже 40 тисяч мотоциклів в Європі. Вона планує взяти додаткові витрати на себе, а не піднімати ціни на свою продукцію, аби не впали продажі.

Деякі американські профспілки не підтримали рішення Harley-Davidson. Міжнародна асоціація механіків та робітників авіакосмічної промисловості, членами якої є деякі співробітники компанії, заявила, що її рішення відповідає політиці виробника щодо відкриття нових заводів за кордоном.

"Чи вдасться Harley до виправдання, аби вивести робочі місця за кордон? - зазначив лідер профспілки Роберт Мартінез. - Чи розуміє взагалі Harley, що означає "Зроблено в Америці"?"

Профспілка, яку очолює пан Мартінез, раніше підтримала рішення президента Трампа про підвищення мит.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лише минулого року в країнах Європи продали 40 тисяч мотоциклів Harley-Davidson

Профспілка сталеварів, до якої також входять працівники Harley-Davidson, теж підтримала підвищення мит. Організація заявила, що поки не знає, як рішення компанії відіб'ється на зайнятості.

"На виробництво та робочі місця працівників Harley-Davidson в США впливають продажі на внутрішньому ринку", - зазначив представник профспілки Майкл Болтон. За його словами, компанії необхідно зосередитися на виробництві в США, якщо вона хоче продовжити позиціювати себе як культовий американський бренд.

Рішення Harley-Davidson стало одним з найбільш значних наслідків в торговому протистоянні, що почалося після підписання Дональдом Трампом указу про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Трамп каже, що мита необхідні для захисту сталеливарної та алюмінієвої промисловості США, які, за його словами, відіграють важливу роль для національної безпеки.

Цей захід викликав відповідні дії з боку ЄС, Канади, Мексики, Індії та інших країн в той час, як витрати американських металовиробників зросли.

Багато американських компаній попередили, що продовження торгового протистояння може призвести до серйозних наслідків.

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