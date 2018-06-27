Церкву розкритикували через "жахливу" реставрацію скульптури

Копирайт изображения ArtUs Restauración Patrimonio Image caption Скульптура святого Георгія до та після спроби реставрації

Крапля фарби може зробити багато для покращення одноманітного інтер'єру, проте коли мова йде про історичні скульптури, краще залишити з реставрації роботи експертам.

Це зрозуміли в одній з церков Іспанії після того, як найняли вчителя мистецтв та ремесел для реставрації дерев'яної скульптури святого Георгія, створеної у XVI столітті.

На фотографіях результатів його роботи, які поширили користувачі соцмереж, можна побачити воїна з рожевим обличчям та яскравими кольоровими обладунками.

Чиновники вже назвали цю спробу реставрації "такою, що жахає".

"Ми більше не можемо толерувати напади на нашу культурну спадщину", - йдеться в заяві Іспанської асоціації збереження мистецтва (ACRE). "Це показує страшний брак підготовки, яка необхідна для такої роботи".

Священик парафії у містечку Естелла просто хотів почистити скульптуру і не мав наміру її реставрувати, повідомляє інформаційне агентство Efe.

Але цей крок розгнівав місцевих чиновників, які вимагають пояснити, чому їм не повідомили про плани церкви.

"Ані парламенту, ані регіональному уряду Наварри нічого не повідомили", - наголосив мер Естелли Колдо Леос в коментарі The Guardian.

"Вони використовували штукатурку та неправильний вид фарби, і можливо, що оригінальні шари фарби були втрачені. Це експертна робота, яку мали виконувати експерти", - сказав він.

Група, відповідальна за проект - "Кармаколор", як повідомляється, завантажила відео на Facebook, яке відображає кожен етап "реставрації". Пізніше його видалили.

"Яка велика втрата", - так один з користувачів Facebook прокоментував фотографію скульптури. "Вироки щодо тюремного ув'язнення перешкоджатимуть нападам на нашу спадщину", - сказав інший.

Копирайт изображения AFP / Centre de Estudios Borjano Image caption Три зображення, які показують оригінальну, зношену та "відновлену" версію фрески Ecce Homo, яка опинилася в центрі скандалу у 2012 році

Інші порівнюють цей випадок з сумнозвісною спробою відновити фреску Ісуса Христа в Ecce Homo ("Ось людина!") в 2012 році.

2012 року літня парафіянка Сесілія Хіменес взялася за реставрацію твору мистецтва XIX століття, стан якого погіршувався внаслідок впливу вологи. Результатом стало глузування та назва "Мавпа Христос" для відреставрованої фрески.

Водночас її зусилля привернули до міста тисячі відвідувачів, які прийшли побачити "реставрацію", і вона навіть змогла провести виставку власних творів.

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