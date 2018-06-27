Чому французькі м’ясники просять врятувати їх від веганів

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Французькі продавці м'яса написали звернення до уряду з проханням захистити їх від войовничих веганів.

За словами м’ясників, їхні магазини закидують камінням та псують графіті, а на продукцію наклеюють антим'ясні стікери, повідомляє французька федерація м’ясників.

За останні кілька місяців 15 магазинів були облиті підробленою кров'ю.

Керівник федерації Жан-Франсуа Гуйхард у своєму листі заявив, що такі напади є однією з форм тероризму.

"Це терор, який ці люди вчиняють з метою знищити цілу частину французької культури поїдання м’ясних страв", - писав він.

Вегани хочуть "накласти на величезну кількість людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію".

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Вегетаріанці та вегани складають лише кілька відсотків французького населення.

Опитування 2016 року показало, що 3% французів були вегетаріанцями.

Французькі м'ясники - шановані у французькому суспільстві, але такі інциденти не зовсім нові, розповіла кореспондент BBC у Парижі Люсі Вілльямсон.

Один з м’ясників розповів, що ще 20 років тому активісти заливали клей у замок його магазину, переказує пані Вілльямсон.

У результаті скорочення обсягів продажу м'яса фермери звернулися до уряду президента Еммануела Макрона, щоб зупинити антим’ясну кампанію.

Раніше парламент відхилив пропозицію запровадити в школах вегетаріанське меню.

В березні одну з веганських активістів арештували за повідомлення у Facebook про те, що вбивство м'ясника ісламістським бойовиком було "правосуддям".

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