Чому французькі м’ясники просять врятувати їх від веганів
Французькі продавці м'яса написали звернення до уряду з проханням захистити їх від войовничих веганів.
За словами м’ясників, їхні магазини закидують камінням та псують графіті, а на продукцію наклеюють антим'ясні стікери, повідомляє французька федерація м’ясників.
За останні кілька місяців 15 магазинів були облиті підробленою кров'ю.
- "Вегани обзивають нас убивцями та ґвалтівниками"
- Веганський бургер "із кров'ю", вирощений у пробірці
Керівник федерації Жан-Франсуа Гуйхард у своєму листі заявив, що такі напади є однією з форм тероризму.
"Це терор, який ці люди вчиняють з метою знищити цілу частину французької культури поїдання м’ясних страв", - писав він.
Вегани хочуть "накласти на величезну кількість людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію".
Вегетаріанці та вегани складають лише кілька відсотків французького населення.
Опитування 2016 року показало, що 3% французів були вегетаріанцями.
Французькі м'ясники - шановані у французькому суспільстві, але такі інциденти не зовсім нові, розповіла кореспондент BBC у Парижі Люсі Вілльямсон.
Один з м’ясників розповів, що ще 20 років тому активісти заливали клей у замок його магазину, переказує пані Вілльямсон.
У результаті скорочення обсягів продажу м'яса фермери звернулися до уряду президента Еммануела Макрона, щоб зупинити антим’ясну кампанію.
Раніше парламент відхилив пропозицію запровадити в школах вегетаріанське меню.
В березні одну з веганських активістів арештували за повідомлення у Facebook про те, що вбивство м'ясника ісламістським бойовиком було "правосуддям".
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.