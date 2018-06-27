Чому шістьох українських моряків півтора року не випускали з Греції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Судно відбуксирували до порту Ханья на грецькому острові Кріт

В Україну повернулися шестеро моряків судна RS 300-97, яких понад півтора року тому затримали у Греції за підозрою у контрабанді.

Інформацію про повернення українців розмістив у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами українці повернулися цієї ночі.

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 червня 2018 р.

"Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - написав міністр.

Як повідомляли ЗМІ, 21 листопада 2016 року український рибацьке судно з сімома моряками на борту втратило хід через механічну поломку і два дні дрейфувало у Середземному морі.

По тому російський військовий корабель "Віце-адмірал Кулаков" допоміг йому дістатися порту Ханья на грецькому острові Кріт.

Там грецька влада запідозрила український екіпаж в контрабанді сигарет.

Як повідомляв раніше заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, члени екіпажу в Греції не були арештованими чи затриманими.

Вони проживали на самому судні без паспортів, але із дозволом відвідувати місто.

На судні вони мали перебувати до завершення слідчих дій та остаточного рішення суду у справі про перевезення вантажу.

Чи ухвалене таке рішення, наразі не повідомляють.

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