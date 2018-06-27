Копирайт изображения Facebook Image caption Facebook сподівався запропонувати новий вид зв’язку з повітря, який мав забезпечити флот дронів

Facebook відмовляється від свого плану зі створення безпілотників, які б поширювали інтернет з повітря.

Проект "Акіла" (Aquila), який вперше анонсували 2014 року, не зміг забезпечити достатню тривалість польоту у порівнянні з конкурентами, зокрема компанією Google.

Під час одного з тестів літальний апарат Facebook розбив крило в ході посадки.

У вівторок компанія заявила, що натомість буде співпрацювати з такими фірмами, як Airbus, щоб залучити якомога більше людей до інтернету.

Це рішення означає закриття бази в британському Бриджвотері, яка займалася впровадженням цієї технології.

"Було захопливо бачити, що провідні компанії в аерокосмічній галузі також починають інвестувати в цю технологію, включаючи проектування та будівництво нових висотних літаків", - пише Яел Магуйр, директор Facebook з інженерних розробок.

"Враховуючи це, ми вирішили більше не розробляти і не будувати власний літальний апарат".

Проект "Акіла" мав розмах крила як у Boeing 737 і важив як типовий сімейний автомобіль.

В ньому використовувалася сонячна енергія для живлення протягом дня і батареї - в нічний час.

Тим не менше, досягнення Facebook були значно скромнішими від проекту Loon, в якому замість дронів використовують високошвидкісні повітряні кулі. Таку технологію розробила експериментальна підгрупа X компанії Alphabet Google.

Копирайт изображения Alphabet Image caption Обладнання, встановлене у повітряних кулях, дозволяє сформувати повітряну мережу

У повітряних кулях встановлене телекомунікаційне обладнання, яке дозволяє сформувати повітряну мережу

Проект повітряних куль Loon налітав на випробовуваннях близько 25 мільйонів кілометрів, з найбільш тривалим польотом у майже 190 днів.

У 2017 році ці повітряні кулі використовували для доступу до інтернету жителі спустошеного ураганом Пуерто-Рико.

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