Марадоні стало зле під час матчу Аргентина-Нігерія

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Зірці футболу Дієго Марадоні стало зле під час матчу групового етапу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Нігерії.

Матч завершився перемогою аргентинської збірної, яка обіграла нігерійців з рахунком 2:1 та вийшла у 1/8 фіналу турніру, де зіграє зі збірною Франції.

На відео, викладеному в Twitter, видно, що 57-річний аргентинець залишив VIP-трибуну стадіону у Санкт-Петербурзі тільки за допомогою товаришів.

Спочатку ЗМІ повідомили, що Марадоні потрібна була госпіталізація, однак ця інформація не підтвердилась.

У приміщенні біля трибуни його обстежили лікарі швидкої допомоги і він самостійно залишив стадіон.

Пізніше у Twitter колумбійська журналістка Патрісія Вільєгас опублікувала фото з аеропорту, куди приїхав Марадона, аби вирушити у Москву.

У середу Марадона має відвідати матч між збірними Бразилії та Сербії.

Під час телевізійної трансляції матчу Аргентина-Нігерія камери неодноразово показували бурхливі емоції Марадони та реакцію на події на полі.

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Після другого голу аргентинців легендарний футболіст навіть дозволив собі жести образливого характеру, які також потрапили в телетрансляцію.

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