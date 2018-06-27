Марадоні стало зле під час матчу Аргентина-Нігерія
Зірці футболу Дієго Марадоні стало зле під час матчу групового етапу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Нігерії.
Матч завершився перемогою аргентинської збірної, яка обіграла нігерійців з рахунком 2:1 та вийшла у 1/8 фіналу турніру, де зіграє зі збірною Франції.
На відео, викладеному в Twitter, видно, що 57-річний аргентинець залишив VIP-трибуну стадіону у Санкт-Петербурзі тільки за допомогою товаришів.
Спочатку ЗМІ повідомили, що Марадоні потрібна була госпіталізація, однак ця інформація не підтвердилась.
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У приміщенні біля трибуни його обстежили лікарі швидкої допомоги і він самостійно залишив стадіон.
Пізніше у Twitter колумбійська журналістка Патрісія Вільєгас опублікувала фото з аеропорту, куди приїхав Марадона, аби вирушити у Москву.
У середу Марадона має відвідати матч між збірними Бразилії та Сербії.
Під час телевізійної трансляції матчу Аргентина-Нігерія камери неодноразово показували бурхливі емоції Марадони та реакцію на події на полі.
Після другого голу аргентинців легендарний футболіст навіть дозволив собі жести образливого характеру, які також потрапили в телетрансляцію.
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