У США дитина знайшла в дивані Ikea пістолет та вистрілила

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В американському штаті Індіана шестирічна дитина знайшла у дивані Ikea пістолет та вистрілила з нього, повідомляє місцева поліція.

Один з покупців сів випробувати меблі в магазині, і в цей час зброя випала на диванну подушку.

При цьому власник пістолету каже, що не помітив, як загубив його.

В результаті інциденту ніхто не постраждав та нікого не арештували.

Компанія Ikea висловила "щирі вибачення" сім'ї дитини.

"Він сів, і пістолет якимось чином випав. Коли чоловік встав, то не зрозумів, що загубив зброю", - сказав представник місцевої поліції Том Вегер виданню Washington Post.

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Покупець продовжував ходити по магазину, а зрозумів, що зброї немає лише тоді, коли почув постріл.

За даними поліції, дитина знайшла пістолет і за кілька хвилин гри з ним вистрілила в подушку.

"Як тільки власник зброї усвідомив, що в магазині виник переполох, то швидко заявив про себе... і повністю співпрацював зі слідством", - завили в поліції.

У своїй заяві Ikea каже, що для неї "безпека споживачів та співробітників є пріоритетом".

Також компанія повідомила, що "сповідує політику "без зброї" у своїх магазинах, аби запобігти подібним ситуаціям".

Бути бовдуром не є кримінальним злочином у штаті Індіана та в більшості інших місць Гай Релфорд, адвокат

Шведський меблевий гігант продовжив роботу після цього інциденту, розслідування триває.

Адвокат Гай Релфорд повідомив місцевій програмі WTTV News, що власнику зброї навряд висунуть якісь звинувачення.

За його словами, порушення політики компанії "без зброї" не суперечить законодавству.

"Бути бовдуром не є кримінальним злочином у штаті Індіана та в більшості інших місць", - сказав пан Релфорд.

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