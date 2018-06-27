"Розповідь служниці" може тривати 10 сезонів. Навіщо?

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Американський серіал "Розповідь служниці" може тривати десять сезонів, повідомляє онлайн-платформа Hulu.

Перші серії антиутопічної драми базуються на романі Маргарет Етвуд 1985 року, але вже в другому сезоні сюжет серіалу вийшов за межі книги.

Сценаристи вже почали працювати над третім сезоном, а виконавчий директор ресурсу Hulu Ренді Фрір заявив, що зйомки можуть продовжити.

"Я сподіваюсь, що оскільки проект успішний, може бути 10 сезонів "Розповіді служниці", - сказав він виданню Variety.

Згідно з інформацією, письменники вже працюють над сценарієм третього сезону.

"В ході творчого процесу визначать, чи буде четвертий і чи буде п'ятий сезони", - сказав Ренді Фрір.

Перший сезон серіалу, який показав Channel 4 у Великій Британії, здобув п'ять телевізійних нагород "Еммі" у минулому році. Серед них - за найкращий драматичний серіал та найкращу гру актриси Елізабет Мосс.

Але не обов'язково продовження зйомок серіалу може бути на краще.

Копирайт изображения Getty Images for Hulu Image caption Серіал "Розповідь служниці" отримав п'ять нагород "Еммі" у минулому році

Представник британського культурного журналу The New Statesman Кароліна Кремптон заявила, що їй "абсолютно не подобається" ідея зняти ще вісім сезонів цього серіалу.

"Чесно кажучи, я ледве змирилася з тим, що вони зробили другий сезон", - сказала вона.

Пані Кремптон вважає, що варто розуміти причину, чому люди полюбили перший сезон фільму та цю книгу - бо вона мала дуже добре сформовану структуру сюжету. На її думку, коли цей сюжет добіг до природного фіналу, історія завершилася.

"Тому не завжди варто продовжувати серіал тільки тому, що люди дивляться", - додала вона.

У телевізійних керівників є велика спокуса продовжувати проект з комерційних причин.

Історія телевізійної нагороди "Еммі" демонструє, як вже після другого сезону серіали втрачають в якості.

Зокрема, такими серіалами стали американські "Хор", "Сімпсони", "Загублені" та "Світ Дикого Заходу".

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Деяким серіалам вдалося зберегти якість з подальшими сезонами та отримувати все більше нагород.

Зокрема, це "Гра престолів", фінальний сезон якого вийде у 2019 році. При цьому рейтинги серіалу та рівень одержимості ним зростають з кожним сезоном.

Також до цього списку входять американські серіали "Закон і порядок" та "Дроти", а також британський науково-фантастичний серіал "Доктор Хто".

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