Марадона: "Зі мною все гаразд"

  • 27 червня 2018
Diego Maradona Копирайт изображения AFP

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона заявив, що почувається "чудово" після медичного огляду.

Вчора йому стало зле під час матчу між збірними Аргентини та Нігерії. 57-річного Марадону обстежили лікарі. Сам він лише повідомив, що в нього "сильно боліла шия".

Пан Марадона розмістив у соцмережах фото з лікарями в перерві матчу, що закінчився з рахунком 2:1 на користь Аргентини. Водночас він заперечив, що його відправили до лікарні.

"Я хочу сказати всім, що зі мною все гаразд", - йдеться в його повідомленні в Instagram.

"Мене оглянув лікар, і він рекомендував мені йти додому до другого тайму, але я хотів залишитися, тому що ми ризикували всім. Як я міг піти?" - зазначив пан Марадона.

Перемога Аргентини над Нігерією означає, що команда потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу, де вона у суботу зіграє зі збірною Франції.

На відео, опублікованому в інтернеті, видно, як Марадона намагається встати з місця після закінчення матчу і йому це вдається за допомогою друзів. ВВС Sport дізналася, що пізніше він сів на рейс до Москви.

Коли рахунок в матчі був 1:1, його помітили зі сльозами на очах - такий результат міг призвести до краху спроб Аргентини пройти в чвертьфінал.

Після того, як Маркос Рохо забив переможний гол Аргентини у грі, Дієго Марадона почав активно жестикулювати.

Марадона грав за збірну Аргентини з 1977 по 1994 рік. Він брав участь в 91 матчі, забив 34 голи, а в 1986 році був капітаном аргентинської збірної під час її перемоги на Чемпіонаті світу. У 2008-2010 роках він був тренером аргентинців.

"Йому подобається бути карикатуроюна самого себе"

Колишній агент Марадони Джон Сміт в інтерв'ю BBC Radio 5

Дієго - справді людина з великою енергією і завжди був таким. Коли я був разом з ним у 80-90-х роках, він був дуже життєрадісним, проте його проблема зараз в тому, що він не спить. Дієго приймає снодійне, і коли він змішує це з іншими речовинами протягом дня, наприклад, з алкоголем, це впливає на нього.

Певною мірою йому подобається бути карикатурою на себе. Я розумію, чому люди критикують його, але глибоко в серці це добрий, дбайливий чоловік.

Він - наче втілення повнокровного життя.

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