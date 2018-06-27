Марадона: "Зі мною все гаразд"

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Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона заявив, що почувається "чудово" після медичного огляду.

Вчора йому стало зле під час матчу між збірними Аргентини та Нігерії. 57-річного Марадону обстежили лікарі. Сам він лише повідомив, що в нього "сильно боліла шия".

Пан Марадона розмістив у соцмережах фото з лікарями в перерві матчу, що закінчився з рахунком 2:1 на користь Аргентини. Водночас він заперечив, що його відправили до лікарні.

"Я хочу сказати всім, що зі мною все гаразд", - йдеться в його повідомленні в Instagram.

"Мене оглянув лікар, і він рекомендував мені йти додому до другого тайму, але я хотів залишитися, тому що ми ризикували всім. Як я міг піти?" - зазначив пан Марадона.

Перемога Аргентини над Нігерією означає, що команда потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу, де вона у суботу зіграє зі збірною Франції.

На відео, опублікованому в інтернеті, видно, як Марадона намагається встати з місця після закінчення матчу і йому це вдається за допомогою друзів. ВВС Sport дізналася, що пізніше він сів на рейс до Москви.

Коли рахунок в матчі був 1:1, його помітили зі сльозами на очах - такий результат міг призвести до краху спроб Аргентини пройти в чвертьфінал.

Після того, як Маркос Рохо забив переможний гол Аргентини у грі, Дієго Марадона почав активно жестикулювати.

Марадона грав за збірну Аргентини з 1977 по 1994 рік. Він брав участь в 91 матчі, забив 34 голи, а в 1986 році був капітаном аргентинської збірної під час її перемоги на Чемпіонаті світу. У 2008-2010 роках він був тренером аргентинців.

"Йому подобається бути карикатуроюна самого себе"

Колишній агент Марадони Джон Сміт в інтерв'ю BBC Radio 5

Дієго - справді людина з великою енергією і завжди був таким. Коли я був разом з ним у 80-90-х роках, він був дуже життєрадісним, проте його проблема зараз в тому, що він не спить. Дієго приймає снодійне, і коли він змішує це з іншими речовинами протягом дня, наприклад, з алкоголем, це впливає на нього.

Певною мірою йому подобається бути карикатурою на себе. Я розумію, чому люди критикують його, але глибоко в серці це добрий, дбайливий чоловік.

Він - наче втілення повнокровного життя.