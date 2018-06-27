Чемпіон світу з футболу Німеччина вилітає з ЧС-2018

Копирайт изображения Getty Image caption Німецькі футболісти шоковані поразкою від корейців

Збірна Німеччини достроково втратила титул чемпіону світу з футболу, несподівано програвши збірній Південній Кореї 0:2.

Два голи німецькі футболісти пропустили на останніх, доданих хвилинах матчу.

Після того, як арбітр додав 6 хвилин додаткового часу, південнокорейські футболісти перейшли в атаку на половині поля суперника. На 92-й хвилині забив гол Кім Юнь Квонь. На 96-й хвилині контратака корейців завершилася взяттям пустих воріт німецької збірної гравцем Тоттенгема Сон Хин Міном.

В іншому матчі групи F Швеція перемогла Мексику 3:0.

В підсумку з групи F до наступного раунду пройшли Швеція та Мексика, які здобули по 6 очок, а Південна Корея та Німеччина, які здобули по 3 очки, їдуть додому.