У Польщі змінили скандальний закон: думку Ізраїлю врахували, України - ні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польський закон розлютив громадян Ізраїлю, які пережили Голокост

Польський Сейм ухвалив поправки до контроверсійного закону про Інститут національної пам'яті.

Нова редакція цього закону, ухвалена у січні, оголосила кримінальним правопорушенням звинувачення польського народу та Польщі у співучасті у військових злочинах нацистів.

Будь-кого, визнаного винним, могли засудити на три роки позбавлення волі. В Європі, Ізраїлі та США почали протестувати.

Через п'ять місяців прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький вирішив змінити закон з метою декриміналізації злочину. Він назвав це "корекцією".

Поправки до статей 55a та 55b закону швидко підтримала нижня палата парламенту - Сейм. Тепер за неї має голосувати Сенат.

Зміни до статті 2а закону, яка засуджувала "злочини українських націоналістів" і викликала обурення в Україні, польський парламент не вносив.

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик заявив публічному радіо, що закон мав на меті захист "доброго імені Польщі". Відтепер заяви про причетність Польщі або поляків до Голокосту будуть цивільним, а не кримінальним правопорушенням.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон у лютому. Одночасно він відправив положення закону на розгляд Конституційного трибуналу, по суті призупинивши його дію.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін публічно кинув виклик закону в квітні. Він заявив своєму польскому колезі, що незаперечним є той факт, що, багато поляків боролися з нацистами у Другій світовій війні, але "Польща та поляки брали участь у винищенні" євреїв під час Голокосту.

Визнавши, що Польща відмовляється від першої версії закону, уряд заявив, що він мав необхідний ефект, аби ніхто більше не міг використовувати образливу фразу "польські табори смерті" безкарно.

Про що йдеться у законі?

В законі про польський Інститут національної пам'яті йдеться:

"Той, хто звинувачує публічно та проти фактів польську націю чи польську державу у відповідальності або співучасті в нацистських злочинах, вчинених Третім німецьким рейхом ... мають бути оштрафовані або покарані у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років".

Проте зазначається, що людина "не вчиняє злочину, якщо він чи вона вчиняє такий акт як частину художньої чи наукової діяльності".

Прийнята у січні редакція закону також доповнила список злочинів, які вивчає і розслідує польський Інститут національної пам'яті, тими, які вчинили "українські націоналісти" й "члени українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом". Це має стосуватися періоду між 1925-м та 1950 роком.

У цьому законі міститься й конкретніший перелік злочинів:

Використання насильства й терору українськими націоналістами (вочевидь, ідеться про вбивства польських посадовців у Львові членами ОУН(б) в 1930-х роках);

Участь у злочинах Голокосту;

Масові вбивства поляків на Волині та на території Східної Малопольщі (так польські законодавці назвали Галичину) в 1943-1944 роках.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українські націоналісти протестували проти нового польського закону взимку

Чому Польща пішла на поступки

Як повідомляє кореспондент ВВС у Варшаві Адам Істон, закон розробили, аби запобігти розповсюдженню в ЗМІ образливого та неточного терміну "польські табори смерті".

Під час Другої світової війни Польщу повністю окупували нацисти. 5 млн польських громадян загинули, з них 3 млн - етнічні євреї. Саме нацистська окупаційна влада створила та керувала концтаборами на території Польщі.

Уряд Матеуша Моравєцького виправдовував закон, зазначивши, що хоча деякі поляки брали участь у злочинах проти своїх сусідів-євреїв, Польща не існувала як суверенна держава за нацистської та радянської окупації. Тому вона не може нести відповідальності за злочини цих режимів.

Широке обурення законом було несподіванкою для польського уряду. Два провідні польські союзники, Ізраїль та США розглядали це як спробу відмовитися від історичної істини.

Закон також спровокував короткочасний вибух антисемітських висловлювань у соціальних мережах в Польщі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький зазначив, що уряд має враховувати міжнародний контекст навколо закону

Проте шкода від цього закону для відносин з США та Ізраїлем змусила польський уряд піти на поступки. Варшава вже конфліктує з ЄС з цілого переліку питань, і не хоче конфліктувати ще й з США.

США гарантують безпеку Польщі і розмістили в рамках НАТО військовий контингент в країні. Окрім того, під час нещодавнього візиту в США президент Польщі Анджей Дуда не отримав можливості зустрітися з президентом Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький зазначив, що він все ще вважає, що ті, покладають на Польщу відповідальність за нацистські злочини, заслуговує на тюремне ув'язнення. Але він визнав, що його уряд має враховувати міжнародний контекст.