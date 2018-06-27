Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Володимир Путін і Джон Болтон домовлялися про зустріч президентів США і Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і президент Росії Володимир Путін зустрілися у Кремлі й обговорили деталі майбутньої зустрічі Путіна і президента США Дональда Трампа. ВВС коротко розповідає про головні підсумки переговорів.

1. Путін і Трамп точно зустрінуться - дату і час оголосять у четвер

Радник російського президента Юрій Ушаков оголосив, що Путін і Болтон домовилися про зустріч лідерів країн. Зустріч почнеться із розмови тет-а-тет і триватиме кілька годин, уточнив Ушаков.

Коли і де саме пройде саміт - оголосять аж у четвер, сказав радник Путіна. Болтон на прес-конференції це підтвердив.

За словами Болтона, буде "офіційна заява одночасно по московському і по вашингтонському часу про день проведення цієї зустрічі".

"Для саміту обрали дуже зручне місце і для Росії, і для США - це третя країна", - пояснив Ушаков.

У неділю австрійська газета Kronen Zeitung повідомила, що зустріч президентів може пройти у Австрії 15 липня. За даними видання, до Відня уже прибули російські й американські дипломати, щоб домовитися про деталі зустрічі. У цей день пройде фінал Чемпіонату світу з футболу.

Як альтернативу розглядають Гельсінкі, повідомили у вівторок видання Politico й агенція Reuters із посиланням на неназваних американських чиновників.

За версією Politico, адміністрація Трампа запланувала зустріч після візитів Трампа до Бельгії й Великої Британії. Президент США візьме участь у саміті НАТО, який пройде в Брюсселі 11-12 липня, а потім 13 липня поїде в Лондон.

"Фінляндія завжди готова надати гарний сервіс, якщо її про це попросять", - наводить слова президента країни Саулі Нііністе Twitter його канцелярії.

Варіант зустрічі до саміту НАТО не розглядається, заявляв раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

2. США не визнають Крим російським і не знімуть санкції

Незадовго до візиту під час саміту G7 Трамп підняв питання про повернення Росії до "Великої сімки".

Проте найцікавішу заяву американський президент, можливо, зробив у кулуарах форуму. Ресурс BuzzFeed з посиланням на дипломатичне джерело писав, що Трамп на закритій зустрічі нібито заявив, нібито Крим російський, тому що "всі, хто там живе, говорять російською".

BuzzFeed при цьому зазначав, що неясно, чи була ця заява американського президента "жартом, кинутим мимохідь", чи він сигналізував про радикальну зміну курсу зовнішньої політики США.

Кореспондент BBC News Russian запитав у Болтона, чи правда, що Трамп казав ці слова. Болтон нічого не відповів на це запитання. Але наголосив, що майбутня зустріч Трампа і Путіна ніяким чином не вплине на позицію США із ключових питань: питання про визнання Криму у США не стоїть, санкції скасовуватися не будуть.

"Тема санкцій не зачіпалась, але зачіпалась загальна ситуація, яка викликає занепокоєння у наших двосторонніх відносинах", - прокоментував раніше питання про санкції Ушаков.

3. Путін обговорить із Трампом втручання у вибори США

Ушаков розповів журналістам, що Путін і Болтон обговорювали тему ймовірного втручання Росії в американські вибори. За його словами, ініціатива підняти це питання належала російській стороні.

Помічник російського президента повідомив журналістам, що Путін заявив про невтручання Москви в американські вибори. "Так, ця тема згадувалася, дуже коротко, - сказав він. - З нашого року було чітко заявлено, що російська держава в електоральні процеси США не втручалася, не втручається і, тим паче, не втручалася у вибори 2016 року".

Болтон на прес-конференції після зустрічі заявив, що не виключає обговорення теми втручання Росії у вибори США на зустрічі Путіна і Трампа: "Так, ми обговорювали сьогодні це питання. Я думаю, що це питання підніматиметься між президентами".

Проте самі припущення про те, що Росія може бути пов'язана із кампанією Трампа, Болтон назвав "нонсенсом".

"Критики майбутньої зустрічі як раз заявляють, що якщо вона відбудеться, то це стане доказом того, що існує якийсь зв'язок (між Кремлем і кампанією Трампа. - Ред.), але це нонсенс. І президент Трамп вважає, що така особиста зустріч важлива, і я теж так вважаю", - сказав Болтон.

4. Дипломатів не повернуть, землю посольству не віддадуть

Взаємна висилка дипломатів і скорочення дипмісій не стали предметом детальної дискусії Путіна і Болтона, заявив журналістам Ушаков. "Цієї конкретики президент [Путін] і Болтон не торкались", - сказав він.

Кореспондент "Інтерфаксу" задав Болтону питання про те, коли Росії повернуть незаконно вилучену у США нерухомість.

"Запитання завдали некоректно, тому що вони (об'єкти російської дипломатичної власності. - Ред.) не були конфісковані незаконно", - заявив у відповідь Болтон.

5. Путін прийшов на зустріч вчасно?

Журналісти ще поцікавилися, чи вчасно Путін почав зустріч із Болтоном.

Радника Трампа запитали, чи не здається йому, що у Кремлі йому надали більш шанобливий прийом, аніж під час зустріч російського лідера із британською королевою чи з папою Римським (вважається, що на ці зустрічі Путін приходив із запізненням).

За даними журналістів, на зустріч із Болтоном Путін прийшов вчасно, що стало свідченням особливого ставлення.

"Це найскладніше запитання, яке мені поки що сьогодні поставили. Я можу або погодитися з вами і сказати, що він справді прийшов вчасно. Або я можу вам сказати, о котрій він прийшов на зустріч, і тоді я буду винен у тому, що скажу, що він запізнився", - віджартувався Болтон.

"Оскільки я не хочу висловлювати свою неповагу ні до папи Римського, ні до інших людей, яких ви назвали, я утримаюся від відповіді", - додав радник президента США.