3 військових загинули, 3 поранені за добу на Донбасі
За добу в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє були поранені,- повідомляє штаб ООС.
Згідно із повідомленням, ситуація загострилася надвечір, коли бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Загалом, із 32 обстрілів за добу - чотири були з важкої зброї.
Найбільшої кількості обстрілів зазнали позиції українських військових на Маріупольського напрямку.
Тут було застосовано міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети.
Через мінометний обстріл міста Залізне постраждали двоє цивільних, - також повідомляють у штабі ООС.