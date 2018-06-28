В День Конституції президент нагадав про наміри внести поправку про ЄС і НАТО

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Як заявив Петро Порошенко, найближчим часом він ініціюватиме внесення змін до української Конституції, які мають закріпити прагнення України до членства у ЄС і НАТО.

Цю заяву президент України зробив під час виступу з нагоди Дня Конституції.

Президент Порошенко також повідомив про це у своєму Twitter:

"Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов'язані одна з одною - вступ до Євросоюзу та членство в НАТО".

За словами президента, "європейська та євроатлантична інтеграція чітко відповідають національним інтересам України", і їх підтримують більшість громадян України.

Разом із тим, Петро Порошенко зауважив, що "існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин".

Президент також нагадав депутатам про домовленості щодо скасування їх недоторканості:

"Вимагаю результативного голосування в триста голосів, і це має статися цього року".

Петро Порошенко нагадав і про плани звуження президентських повноважень і надання більших повноважень місцевій владі:

"Втрату Президентом низки повноважень передбачає і проект змін до Конституції в частині децентралізації. Він проголосований в першому читанні, і чекає на друге читання, яке в силу певних обставин пов'язане із встановленням стійкого миру на Донбасі".

Крім того, президент попросив Конституційну комісію активізувати роботу над змінами до Конституції щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України.