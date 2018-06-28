Російська омбудсмен відвідала Сенцова. Українську - не пускають
Російська омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала українського режисера Олега Сенцова у колонії №8 у місті Лабитнангі. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".
"У мене відбулася зустріч із Сенцовим, вона була доволі тривалою, десь близько години", - розповіла вона.
"Його стан здоров'я загалом задовільний, але все одно залишається занепокоєння про розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", - цитує слова Москалькової "Інтерфакс".
При цьому вона заявила, що ніяких скарг щодо здоров'я чи умов утримання він не висловлював.
Раніше цього дня до колонії у Лабитнангі прибула українська омбудсмен Людмила Денісонва, консул України в Єкатеринбурзі й українські журналісти - їх до колонії пускати відмовилися.
Як повідомили у прес-служби української омбудсмена, пані Денісова прочекала дозволу на візит Сенцова понад 6 годин.
"В цей же час в колонії знаходилась Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, яка відмовилась спілкуватись з Людмилою Денісовою, чи будь-яким чином пояснювати ситуацію. Після певного часу перебування на території колонії Омбудсмен РФ поїхала, не надавши жодної інформації про Олега Сенцов", - заявили у пані Денісової.
Це повідомлення оновлюється.