Путін і Трамп зустрінуться 16 липня в Гельсінкі. Про що говоритимуть?

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Президент США Дональд Трамп зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним 16 липня у Гельсінкі - про це оголосили в Кремлі і в Білому домі.

"Під час переговорів плануватиметься обговорити чинний стан і перспетиви подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного", - заявили в адміністрації російського президента.

"Лідери двох країн обговорять відносини між Росією і США і низку питань національної безпеки", - йдеться у заяві Білого дому.

Зустріч відбудеться на наступний день після фіналу Чемпіонату світу в Росії. До цього президент США візьме участь у саміті НАТО, який пройде в Брюсселі 11-12 липня, а потім 13 липня поїде в Лондон.

"Фінляндія завжди готова надати гарний сервіс, якщо її про це попросять", - наводив раніше слова президента країни Саулі Нііністе Twitter його канцелярії.

Місто і день зустрічі узгодили напередодні - під час візиту до Москви радника президента США із нацбезпеки Джона Болтона. Він у середу підтвердив, що метою його візиту була саме організація зустрічі двох президентів.

Болтон заявив, що серед тем саміту США-Росія скоріш за все, буде ситуація із Кримом, розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга", імовірне втручання Москви в американські вибори і питання про перспективи повернення Росії у "Велику вісімку", яке раніше піднімав Трамп.

"Ми не очікуємо якихось конкретних результатів від цієї зустрічі, - обмовився при цьому радник президента США, - оскільки дуже довгий час пройшов без офіційного саміту між очільниками наших двох країн".

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