Борець із "мафією влади": хто такий переможець виборів у Мексиці?

Копирайт изображения AFP Image caption Андрес Мануель Лопес Обрадор - відомий як Амло - балотувався у президенти Мексики із 2006 року

Лівий кандидат Андрес Мануель Лопес Обрадор перемагає на президентських виборах у Мексиці, що пройшли 1 липня.

Виборча комісія повідомила, що попередній підрахунок голосів дав колишньому меру Мехіко 53% підтримки - що більше ніж удвічі перевищує результат його найближчого конкурента.

Екзит-поли також пророкували перемогу Лопесу Обрадору.

Його головні конкуренти вже привітали його з перемогою. Очільник правлячої Інституційно-революційна партії Хосе Антоніо Меаде побажав Обрадору "найбільших успіхів". Ця партія до 2000 року незмінно правила країною упродовж 71 року і після нетривалого періоду в опозиції повернулася до влади у 2012 році під керівництвом попереднього президента Енріке Пенья Ньєто.

Інший кандидат Рікадро Аная - від Партії національної дії, що також займала провідні позиції у мексиканській владі, зокрема, в обох палатах парламенту - також побажав переможцю успіху "заради добра Мексики".

Хто такий Лопес Обрадор?

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Лопес Обрадор вітає прихильників, які святкують його перемогу у Мехіко

У своїй передвиборчій кампанії Андрес Мануель Лопес Обрадор - відомий на прізвисько Амло, що є акронімом із перших літер його імені - обіцяв країні "радикальну трансформацію" й "викорінення корупції".

Це третя спроба 64-річного ветерана мексиканської політики пройти у президенти із 2006 року. Цього року в президентських перегонах Лопес Обрадор очолив коаліцію із трьох партій на чолі із заснованим ним же у 2014 році Рухом національного відродження.

Свою політичну кар'єру Лопес Обрадор розпочав у 23 роки у тоді правлячій Інституційно-революційній партії. У 1986 році, розчарований правлячою партією, він перейшов до лівої Партії демократичної революції, із якою переміг на виборах мера Мехіко у 2000 році.

Його столична адміністрація заробила політичне визнання своїми заходами на кшталт соціальних програм для пенсіонерів і відбудови центральної частини Мехіко.

У 2006 році він вперше спробував свої сили у президентських перегонах, програвши тодішньому переможцю Феліпе Кальдерону 0,56%. Ці вибори досі вважаються одними із найбільш неоднозначних в історії Мексики.

У 2012 році Лопес Обрадор подався у президенти вдруге, проте програв кандидатові від Інституційно-революційної партії Енріке Пенья Ньєто.

У своїй першій публічній заяві після перемоги пан Лопес Обрадор оголосив, що головною місією його адміністрації буде боротьба з корупцією і безкарністю.

Він також заявив, що прагнутиме "дружби і співпраці" зі Сполученими Штатами. Відносини між Мехіко і Вашингтоном стали напруженими після приходу до влади Дональда Трампа, який жорстко критикував Мексику через торгівлю і трудову міграцію. Та Дональд Трамп у своєму Twitter уже привітав пана Лопеса Обрадора із обранням "новим президентом Мексики".

Реформатор чи популіст?

Опоненти пана Лопеса Обрадора кажуть, що його ліві популістські погляди "перетворять Мексику у Венесуелу". Його порівнюють із покійним венесуельським президентом Уго Чавесом і застерігають, що Амло може зруйнувати мексиканську економіку так само, як Чавес зробив це із венесуельською.

Сам Лопес Обрадор заперечує усілякі порівняння із венесуельськими політиками і заявляє, що не прагнутиме націоналізації чи переобрання після завершення свого президентського терміну.

Водночас він обіцяв переглянути контракти, укладені державною нафтодобувною компанією "Пемекс" із приватними компаніями за правління Енріке Пенья Ньєто, і перевірити їх на корупційність.

Упродовж передвиборчої кампанії він також заявляв, що боротиметься із "мафією влади", яка, за його словами, правила країною упродовж десятиліть, а також обіцяв економічне зростання, створення нових робочих місць і програм розвитку країни.

"Ми здійснимо мирну трансформацію, організовану, але ґрунтовну і навіть радикальну, бо слово "радикальний" походить зі слова "корінь" (у латинській мові. - Ред.). Тож, по суті, ми викорінимо корупційний режим", - обіцяв він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Панові Лопесу Обрадору (ліворуч) на цих виборах протистояли Хосе Антоніо Меаде (у центрі) і Рікардо Аная (праворуч)

Він запевняв що підніме зарплати і пенсії за рахунок скорочення державних видатків і підвищення податків для багатих.

Він також обіцяв "досягти миру і покласти край війні" у Мексиці - у часи, коли рівень убивств на тлі боротьби наркокартелів побив усі рекорди. Проте обіцяючи не продовжувати військову "війну з наркотиками", яку вели його попередники Енріке Пенья Ньєто і Феліпе Кальдерон, пан Лопес Обрадор не був чіткий щодо того, яку саме національну політику із безпеки він збирається вести.

Він викликав критику і навіть насмішки, коли заявив про ідею амністії для ув'язнених.

Амло також порівнюють із Дональдом Трампом - зокрема, за нелюбов до преси, яка його критикує. Водночас Амло обіцяє "привести до тями" президента США, який обіцяв відгородитися стіною від мексиканських іммігрантів.

"Мене в першу чергу турбує його ставлення до нашої все ще крихкої демократії, - пише в газеті New York Times мексиканський історик та політолог Енріке Краузе. - Якщо пан Лопес Обрадор захоче мобілізувати народ, його уряд може скликати Конституційні збори, анулювати поділ влади, підпорядкувати собі Верховний суд та інші незалежні інститути держави, обмеживши при цьому свободу слова та змусивши замовкнути невдоволених. Мексика може знову стати монархією - месіанською монархією в стилі каудильйо в республіканському одязі".

Амло вже заявив, що не вірить в мексиканську демократію. Його не турбує авторитет такого найважливішого інституту, як вибори, і авторитет центральної виборчої комісії. Верховний суд Амло якось назвав інструментом олігархії. Інтелектуалів та пресу, які його критикують, політик таврує "буржуями" та продажною обслугою мафії при владі.

Найжорстокіші вибори

Мексика за розмірами економіки - друга у Латинській Америці після Бразилії. Вона також є великим експортером нафти. Проте ціни на нафту знижуються, що призвело до девальвації песо щодо долара.

В цілому Мексика - країна не з жебраків, її ВВП на душу населення складав 9,2 тис. доларів у 2017 році.

Однак 53 мільйони з майже 125 мільйонів мексиканців - тобто 40% живуть за межею бідності, в тому числі майже 10 мільйонів - в умовах крайньої бідності. Високий рівень корупції і насильства призвів до зниження ділової активності у тих районах країни, які найбільше зачепила організована злочинність.

У рейтингу сприйняття корупції Transparency International Мексика посідає 135-е місце в світі поряд з Росією, Папуа - Новою Гвінеєю, Киргизстаном та Лаосом.

А найбільш гостра проблема Мексики на даний момент - це просто жахлива кількість вбивств. Мексика вважається однією із найнебезпечніших країн світу для журналістів. У суботу у барі в селі Сабан у штаті Квінтана Роо на півдні країни застрелили місцевого репортера.

За останні півроку, під час передвиборної кампанії, в Мексиці вбили 130 політиків, зокрема, 48 кандидатів на різні посади (1 липня - вибори не тільки президента, а й парламенту, а також інших виборних органів різних рівнів).

Сотні людей зняли свої кандидатури просто через страх за своє життя.

Цьогорічна виборча кампанія стала найжорстокішою за всю історію країни. Мільйони простих мексиканців невдоволені президентом Енріке Пенья Ньєто і його адміністрацією, яких вони звинувачують у млявій економіці, корупції, зростанні злочинності і беззаконня.

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